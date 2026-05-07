الرئيس بزشكيان لماكرون: أي مفاوضات فعالة تتطلب إنهاء الحرب وضمانات بعدم تكرار الأعمال العدائية

وأكد بزشكيان بأن سلوك اميركا قد حرف مسار الدبلوماسية نحو التهديدات والضغوط والعقوبات، وقال: "ان أي مفاوضات فعّالة تتطلب إنهاء الحرب وتقديم ضمانات بعدم تكرار الأعمال العدائية".

وناقش الجانبان خلال هذا الاتصال الوضع الاستراتيجي في المنطقة، لا سيما قضية مضيق هرمز وعملية اتفاق وقف إطلاق النار المبدئي والمفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، وعرضا وجهات نظرهما وتقييماتهما.

وفي هذا الاتصال، أشار الرئيس بزشكيان إلى عدم ثقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية باميركا، موضحاً أن عدم الثقة هذا يعود إلى الأعمال العدائية من الجانب الأمريكي، الذي هاجم ايران مرتين خلال المفاوضات في الآونة الأخيرة، وهو ما يُعتبر عملياً طعنة في الظهر.

كما أكد الرئيس بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار القوانين واللوائح الدولية، مستعدة لمتابعة المسارات الدبلوماسية بجدية لإنهاء الحرب، مع التأكيد على إعمال حقوق الشعب الإيراني.