بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : إنهاء الحرب هو الحل الوحيد في مضيق هرمز

وأعلنت البعثة الإيرانية أن "الحل العملي الوحيد في مضيق هرمز واضح وهو إنهاء الحرب بشكل دائم، ورفع الحصار البحري، واستئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي".

ولفتت الى، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعمل، في المقابل، على الدفع بمشروع قرار منقوص وذي دوافع سياسية في مجلس الأمن، بذريعة حرية الملاحة، وبهدف تمرير أجنداتها السياسية وإضفاء الشرعية على إجراءاتها اللاقانونية، وليس لحل الأزمة".

كما صرحت البعثة الايرانية، بان "طهران تدعو الدول الأعضاء في الامم المتحدة إلى التصرف على أساس المنطق والإنصاف والمبادئ، لا تحت الضغط، ورفض هذا المشروع، والامتناع عن دعمه أو المشاركة في تقديمه".