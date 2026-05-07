"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : إنهاء الحرب هو الحل الوحيد في مضيق هرمز

الأربعاء ٠٦ مايو ٢٠٢٦
٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : إنهاء الحرب هو الحل الوحيد في مضيق هرمز
أكدت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة على، أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري"؛ وذلك ردا على مشروع القرار الذي اقترحته واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفته بـ "حرية الملاحة" في المضيق.

وأعلنت البعثة الإيرانية أن "الحل العملي الوحيد في مضيق هرمز واضح وهو إنهاء الحرب بشكل دائم، ورفع الحصار البحري، واستئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي".

ولفتت الى، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعمل، في المقابل، على الدفع بمشروع قرار منقوص وذي دوافع سياسية في مجلس الأمن، بذريعة حرية الملاحة، وبهدف تمرير أجنداتها السياسية وإضفاء الشرعية على إجراءاتها اللاقانونية، وليس لحل الأزمة".

كما صرحت البعثة الايرانية، بان "طهران تدعو الدول الأعضاء في الامم المتحدة إلى التصرف على أساس المنطق والإنصاف والمبادئ، لا تحت الضغط، ورفض هذا المشروع، والامتناع عن دعمه أو المشاركة في تقديمه".

الرئيس بزشكيان لماكرون: أي مفاوضات فعالة تتطلب إنهاء الحرب وضمانات بعدم تكرار الأعمال العدائية

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدولة المضيفة لكأس العالم مُلزمة بأداء واجباتها

