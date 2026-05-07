المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية: أمريكا لن تخرج من "المستنقع" دون الاعتراف بحقوقنا والابتعاد عن إسرائيل

وقال "العميد رضا طلائي" إن العدو الأمريكي - الصهيوني يجب أن يعترف بحقوق الشعب الإيراني ولا سيما ينبغي على أمريكا أن تنأى بنفسها عن الكيان الصهيوني المجرم، وهذا من شأنه أن يهيئ أرضية إنهاء الحرب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع على أنه "من دون الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني، والابتعاد عن الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي، والاستسلام لحقائق الميدان، لن تتمكن أمريكا من الخروج من المستنقع الذي علقت فيه"؛ مضيفا أن "استشهاد قادة مثل الشهيد سليماني كان وسيبقى عاملا في إعادة إنتاج القدرة الدفاعية لإيران".

واعتبر هذا القائد العسكري أن أساس القوة الدفاعية في البلاد قائم على القاعدة الشعبية؛ مبينا أن "العمق الستراتيجي للقوة الدفاعية الإيرانية هو الشعب الإيراني، وأن منظمة تعبئة المستضعفين تمثل محور القوة الشعبية في مكونات القدرة الدفاعية والوطنية".