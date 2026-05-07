"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

هافانا تحذر واشنطن: التهديدات العسكرية جريمة دولية خطيرة

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦
٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش
هافانا تحذر واشنطن: التهديدات العسكرية جريمة دولية خطيرة
قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن الولايات المتحدة "تلمح إلى ​عمل عسكري لتحرير كوبا"، واصفا ذلك بأنه "يدعو للسخرية ويشوبه النفاق".

وأكد رودريغيز ​أن عقودا من العقوبات الأمريكية على الجزيرة هي السبب ⁠الجذري لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن "التهديد بشن هجوم عسكري والعدوان نفسه ​جريمتان دوليتان".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين في وقت سابق، إلى أن "الوضع الراهن في كوبا غير مقبول"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ستعالج الأمر" وفق تعبيره.

ورافق تصريح روبيو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رئيس بعثة ​السفارة الأمريكية في هافانا مايك هامر، وهو يسير بجانب روبيو والجنرال فرانسيس دونوفان، ‌من ⁠القيادة الجنوبية الأمريكية، التي تشرف على العمليات الأمريكية في منطقة الكاريبي.

وأظهرت صورة أخرى نشرها الجيش الأمريكي روبيو وهو يصافح دونوفان أثناء وقوفهما أمام خريطة لكوبا، حيث قرأت كدليل على مناقشة خطة " كوبا".

وتقوم إدارة ترامب بحملة مستمرة منذ أشهر للضغط على الحكومة الكوبية.

