هافانا تحذر واشنطن: التهديدات العسكرية جريمة دولية خطيرة

وأكد رودريغيز ​أن عقودا من العقوبات الأمريكية على الجزيرة هي السبب ⁠الجذري لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن "التهديد بشن هجوم عسكري والعدوان نفسه ​جريمتان دوليتان".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين في وقت سابق، إلى أن "الوضع الراهن في كوبا غير مقبول"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ستعالج الأمر" وفق تعبيره.

ورافق تصريح روبيو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رئيس بعثة ​السفارة الأمريكية في هافانا مايك هامر، وهو يسير بجانب روبيو والجنرال فرانسيس دونوفان، ‌من ⁠القيادة الجنوبية الأمريكية، التي تشرف على العمليات الأمريكية في منطقة الكاريبي.

وأظهرت صورة أخرى نشرها الجيش الأمريكي روبيو وهو يصافح دونوفان أثناء وقوفهما أمام خريطة لكوبا، حيث قرأت كدليل على مناقشة خطة " كوبا".

وتقوم إدارة ترامب بحملة مستمرة منذ أشهر للضغط على الحكومة الكوبية.