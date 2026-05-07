الجيش "الإسرائيلي": إصابة 4 جنود في هجوم بطائرة مسيرة مذخرة جنوبي لبنان

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم".

ويوم أمس، أصدر "حزب الله" بيانا عسكريا حول عمليات التصدي للتحركات الإسرائيلية عند الحدود، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

وفي هذا السياق، أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان عن تنفيذ العديد من الهجمات بواسطة "المحلقات الانقضاضية" ضد مواقع وآليات وجنود الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أن تم تحقيق إصابات مؤكدة جراء تلك الهجمات.

من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء الأربعاء، إن عدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي، ارتفع إلى 2715 شهيدا و8353 مصابا.

ومنذ 17 أبريل الماضي تسري هدنة مستمرة حتى 17 مايو الجاري، غير أن تل أبيب تواصل خرقها يوميا بقصف يخلف شهداء وجرحى، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوبي لبنان.