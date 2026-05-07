3 غارات إسرائيلية في غضون نصف ساعة تستهدف مدينة النبطية
شهيدان باستهداف "بيك اب" فجرًا على طريق حبوش جنوب لبنان
الاعلام العبري: إصابة 7 جنود في هجمات بمسيرات أطلقها حزب الله في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
قصف مدفعي صهيوني عنيف استهدف فجرًا محور عيتا الشعب وراميا جنوب لبنان تزامن مع رمايات رشاشة معادية على أطراف البلدتين
ألمانيا تدعو إلى الانتقال إلى مبدأ الأغلبية المؤهلة أثناء التصويت في الاتحاد الأوروبي
الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون: الأمور تزداد سوءًا والولايات المتحدة عاجزة عن تعويض نقص النفط
جرافة "إسرائيلية" تغلق الطرق في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية بالسواتر الترابية
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة نتيجة محلقة متفجرة في جنوب لبنان
فورين أفيرز: على واشنطن ألا تقع في وهم بأن القوة العسكرية والمناورات الدبلوماسية كفيلة بحل أزمة مضيق هرمز
"فورين أفيرز": أثبتت إيران أنها قادرة على إغلاق مضيق هرمز حتى في مواجهة قوة عسكرية كبيرة

الجيش "الإسرائيلي": إصابة 4 جنود في هجوم بطائرة مسيرة مذخرة جنوبي لبنان

الجيش
أعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بإصابة جندي بجروح خطيرة وثلاثة جنود آخرين بجروح طفيفة ، جراء هجوم بطائرة مسيرة مذخرة في جنوب لبنان.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم".

ويوم أمس، أصدر "حزب الله" بيانا عسكريا حول عمليات التصدي للتحركات الإسرائيلية عند الحدود، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

وفي هذا السياق، أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان عن تنفيذ العديد من الهجمات بواسطة "المحلقات الانقضاضية" ضد مواقع وآليات وجنود الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أن تم تحقيق إصابات مؤكدة جراء تلك الهجمات.

من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء الأربعاء، إن عدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي، ارتفع إلى 2715 شهيدا و8353 مصابا.

ومنذ 17 أبريل الماضي تسري هدنة مستمرة حتى 17 مايو الجاري، غير أن تل أبيب تواصل خرقها يوميا بقصف يخلف شهداء وجرحى، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوبي لبنان.

