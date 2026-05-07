الولايات المتحدة تعتبر أوروبا حاضنة للإرهاب

وجاء في الوثيقة بحسب "وكالة نوفوستي الروسية" “تقع أوروبا تحت تهديد في غاية الجدية، وهي هدف للإرهاب وحاضنة للتهديدات الإرهابية”.

وجرت الإشارة خلال ذلك إلى أن الدول الأوروبية لا تزال الشريك الأهم والأطول أمدا للولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية الجديدة، أن الهجرة الجماعية غير المنضبطة التي تدفقت بكثافة إلى أوروبا أصبحت هي نفسها قناة لنقل وضخ الإرهابيين.

ويشار إلى أن ترامب لطالما انتقد السلطات الأوروبية بشأن مرونتها مع وضع المهاجرين، ودعا إلى معالجة الأمر قبل أن يصبح الأوروبيون غرباء في أوطانهم. وكان قد صرّح سابقا بأنه يعتبر نهج قادة القارة تجاه الطاقة والهجرة مدمرا للمنطقة.