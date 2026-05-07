"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

الولايات المتحدة تعتبر أوروبا حاضنة للإرهاب

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦
٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش
الولايات المتحدة تعتبر أوروبا حاضنة للإرهاب
اعترفت الولايات المتحدة في استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب، بأن أوروبا حاضنة للتهديدات الإرهابية.

وجاء في الوثيقة بحسب "وكالة نوفوستي الروسية" “تقع أوروبا تحت تهديد في غاية الجدية، وهي هدف للإرهاب وحاضنة للتهديدات الإرهابية”.

وجرت الإشارة خلال ذلك إلى أن الدول الأوروبية لا تزال الشريك الأهم والأطول أمدا للولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية الجديدة، أن الهجرة الجماعية غير المنضبطة التي تدفقت بكثافة إلى أوروبا أصبحت هي نفسها قناة لنقل وضخ الإرهابيين.

ويشار إلى أن ترامب لطالما انتقد السلطات الأوروبية بشأن مرونتها مع وضع المهاجرين، ودعا إلى معالجة الأمر قبل أن يصبح الأوروبيون غرباء في أوطانهم. وكان قد صرّح سابقا بأنه يعتبر نهج قادة القارة تجاه الطاقة والهجرة مدمرا للمنطقة.

