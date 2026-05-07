"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

مرشحان ديمقراطيان يسخران من أيباك: "نعم.. نحن تهديد للعلاقة الأمريكية–الإسرائيلية"

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦
٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش
مرشحان ديمقراطيان يسخران من أيباك: “نعم.. نحن تهديد للعلاقة الأمريكية–الإسرائيلية”
في سباقين انتخابيين ديمقراطيين متقاربين، أثارا مرشحان بارزان ردود فعل واسعة بعد أن سخر كل منهما من تحذيرات لجنة الشؤون العامة الأمريكية–الإسرائيلية (أيباك) التي اعتبرت تقدمهما “تهديدًا مباشرًا” للعلاقة بين الولايات المتحدة و الكيان "الإسرائيلي".

عبد الله السيد، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، رد بشكل لافت على بيان أيباك بتعليق ساخر: “أنا عبد الله السيد وأؤيد هذه الرسالة”، في إشارة واضحة إلى رفضه لتوصيف أيباك. السيد، الطبيب والناشط في الصحة العامة، قال إن حملات أيباك تستهدف بالأساس شخصيات سياسية تدعم الحقوق الفلسطينية، وحذر من أن ربط النقد للسياسات الإسرائيلية بمعاداة السامية يضرّ باليهود الأمريكيين ويقوّض النقاش السياسي. وأكد السيد مراراً أنه يدين معاداة السامية بينما يدافع عن حقوق الفلسطينيين وينتقد سياسات الاحتلال.

تبرّز في حملة السيد أيضًا مشاركة شخصيات معروفة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ومن بينها المعلّق حسن بيكر، ما أثار انتقادات من خصومه الذين ربطوا مشاركة بيكر بخطاب متطرّف، فيما يؤكد السيد وبيكر التزامهما بنبذ معاداة السامية.

في ولاية مين، قال المرشح الديمقراطي غراهام بلاتنر—محارب قديم ومزارع محار—إنه “فخور بالظهور” في رسالة تمويل أرسلتها أيباك، في موقف يبدو متباينًا مع رد فعل السيد لكنه يؤكد أهمية التمثيل المحلي وخدمة مصالح الناخبين. بلاتنر يواجه انتقادات مماثلة من خصوم يسخرون من وصف أيباك له بأنه جزء من “حركة يسارية متطرّفة”.

قالت أيباك في رسالتها إلى مؤيديها إن السيد وبلاتنر هما جزء من “جهد منسق ومموّل جيدًا لمعاقبة أي شخص يقف مع إسرائيل”، ووصفت هذه الحركة بأنها “يسارية متطرّفة” مدفوعة بشخصيات مثل السيناتور بيرني ساندرز ومعلّقين مؤيدين للحركة. كما حمّلت أيباك المرشحين تبني “خطاب متطرّف” يتضمن اتهامات بالإبادة الجماعية والدعوة لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

من جهته، ردّ السيد بأن هذه الحملات تهدف إلى إسكات أصوات المنتقدين للسياسات الإسرائيلية ومطالبتهم بالحقوق الفلسطينية، وأن استخدام أيباك لمصطلحات مثل “التطرّف” يسعى لتشويه الموقف السياسي المشروع. كما اعتبر أن ربط النقد بمعاداة السامية يؤدي إلى تهميش الجدل المشروع ويضر باليهود الأمريكيين.

تشير استطلاعات رأي حديثة إلى تراجع ملحوظ في التأييد الشعبي الأمريكي للكيان الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت—وفق تقارير حقوقية—عن عشرات آلاف الضحايا الفلسطينيين. هذا التغير في المزاج العام ينعكس على ساحة السياسة المحلية في الولايات المتحدة، حيث باتت قضايا السياسة الخارجية وخاصة علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل محورًا تنافسياً يؤثر على قواعد الناخبين وتبريرات التمويل والسياسات الحزبية.

