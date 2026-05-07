"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

صدمة الحرب تهز الأسواق الأمريكية: البنزين يلامس 4.5 دولار لأول مرة منذ 2022

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦
٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش
صدمة الحرب تهز الأسواق الأمريكية: البنزين يلامس 4.5 دولار لأول مرة منذ 2022
تجاوزت أسعار البنزين في أمريكا حاجز 4.50 دولار للجالون لأول مرة منذ يوليو 2022، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على المستهلكين.

ووفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية، ارتفع متوسط سعر التجزئة الوطني للبنزين العادي إلى 4.54 دولار للجالون، ليقترب من الرقم القياسي التاريخي البالغ 5.01 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته الموسمية على الإطلاق لهذه الفترة من العام.
ويضع هذا الارتفاع المستمر ضغوطاً سياسية متزايدة على الإدارة الأمريكية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، رغم وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بخفض التكاليف.
وتتصدر كاليفورنيا قائمة الولايات الأعلى سعراً بتجاوز الجالون حاجز 6 دولارات، بينما تشهد ولايات الغرب الأوسط ارتفاعات سريعة اقتربت من 5 دولارات، مما يؤجج معدلات التضخم ويضعف ثقة المستهلكين في الاستقرار الاقتصادي.
شهدت أسعار الوقود زيادة تجاوزت 1.50 دولار منذ بداية الحرب علی إيران، ورغم إعلان وقف إطلاق النار مؤقتاً في أبريل، إلا أن الأسعار لم تنخفض عن مستوى 4 دولارات المسجل في مارس الماضي.
وتشير بيانات السوق إلى أن مخزونات البنزين الأمريكية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، وسط توقعات من "مورغان ستانلي" بمزيد من الانخفاض خلال الصيف، مما ينذر باحتمالية تسجيل مستويات متدنية تاريخياً.

