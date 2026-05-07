صدمة الحرب تهز الأسواق الأمريكية: البنزين يلامس 4.5 دولار لأول مرة منذ 2022

ووفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية، ارتفع متوسط سعر التجزئة الوطني للبنزين العادي إلى 4.54 دولار للجالون، ليقترب من الرقم القياسي التاريخي البالغ 5.01 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته الموسمية على الإطلاق لهذه الفترة من العام.

ويضع هذا الارتفاع المستمر ضغوطاً سياسية متزايدة على الإدارة الأمريكية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، رغم وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بخفض التكاليف.

وتتصدر كاليفورنيا قائمة الولايات الأعلى سعراً بتجاوز الجالون حاجز 6 دولارات، بينما تشهد ولايات الغرب الأوسط ارتفاعات سريعة اقتربت من 5 دولارات، مما يؤجج معدلات التضخم ويضعف ثقة المستهلكين في الاستقرار الاقتصادي.

شهدت أسعار الوقود زيادة تجاوزت 1.50 دولار منذ بداية الحرب علی إيران، ورغم إعلان وقف إطلاق النار مؤقتاً في أبريل، إلا أن الأسعار لم تنخفض عن مستوى 4 دولارات المسجل في مارس الماضي.

وتشير بيانات السوق إلى أن مخزونات البنزين الأمريكية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، وسط توقعات من "مورغان ستانلي" بمزيد من الانخفاض خلال الصيف، مما ينذر باحتمالية تسجيل مستويات متدنية تاريخياً.