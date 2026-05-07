واشنطن بوست تنشر احصاءات مذهلة للأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية

استمرار للنشر المتقطع من قبل الأمريكيين حول الأضرار التي لحقت بمنشآتهم وقواعدهم في المنطقة نتيجة الهجمات الإيرانية خلال الحرب، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الضربات الجوية الإيرانية منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، دمرت أو ألحقت أضراراً بـ 228 منشأة أو قطعة من المعدات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

واستناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الصحيفة الأمريكية، شملت الأضرار حظائر الطائرات، والثكنات، ومستودعات الوقود، والطائرات، ومعدات الرادار والاتصالات، والدفاع الجوي، مما يشير إلى أن حجم الدمار أكبر بكثير مما كانت قد أعلنته الحكومة الأمريكية سابقاً.

وأوضحت الصحيفة أنه بسبب التهديد الإيراني، اضطرت القيادة الأمريكية في بداية الحرب إلى إخلاء معظم قواعد المنطقة من أفرادها.

وحسب هذا التقرير، وفي الوقت الذي لا تزال الولايات المتحدة تمتنع عن تقديم إحصاءات دقيقة لخسائرها البشرية، أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل سبعة من جنوده في الهجمات الإيرانية على المنشآت الأمريكية (ستة في الكويت وواحد في السعودية)، وإصابة أكثر من 400 جندي حتى أواخر أبريل/نيسان، بينهم 12 بجروح خطيرة.

وتحدثت واشنطن بوست أيضاً عن صعوبة الحصول على صور جديدة من الأقمار الاصطناعية، وذلك لأن شركتي "فانتور" و"بلانت" استجابتا لطلب الحكومة الأمريكية بحجب صور المنطقة أثناء الحرب.

وبحسب التقرير، وفي المقابل، نشرت وسائل إعلام إيرانية صوراً عالية الدقة وثّقت الأضرار التي لحقت بالقواعد والمنشآت الأمريكية.

وأكدت واشنطن بوست صحة 109 صور إيرانية بعد مقارنتها بصور نظامي "كوپرنيكوس" الأوروبي و"بلانت"، واستبعدت 19 صورة غير واضحة، في حين لم تعثر على أي دليل على التلاعب بهذه الصور أو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي على سبيل المثال.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنها رصدت في صور "بلانت" 10 منشآت متضررة إضافية لم تظهر في الصور الإيرانية، ليصل إجمالي الأضرار إلى 217 منشأة و11 قطعة من المعدات في 15 موقعاً عسكرياً.

وأكد خبراء عسكريون، من بينهم مارك كانسيان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الهجمات الإيرانية كانت دقيقة وهادفة إلى إحداث أكبر عدد ممكن من الإصابات.

كما أوضح الخبراء أن الجيش الأمريكي قلل من قدرات إيران في الاستهداف، وفشل في التكيف مع حرب المسيّرات، وترك بعض القواعد دون حماية.

وبحسب تقرير واشنطن بوست، شملت الأضرار أيضاً معدات حساسة مثل رادارات "باتريوت" و"ثاد"، وطائرات "إي-3 سينترى"، ومواقع الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ومحطات الطاقة، وخزانات الوقود، وأهدافاً أخرى كالصالات الرياضية وقاعات الطعام.

وبناءً على تحليل الصحيفة، توزعت الأضرار بشكل رئيسي في مقر الأسطول الخامس بالبحرين، وفي ثلاث قواعد كويتية.

هذا وكان جولز هرست، القائم بأعمال مدير المالية في البنتاغون، قد صرّح للجمهوريين في جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة بمجلس النواب بأن تكاليف الولايات المتحدة في الاشتباك مع إيران بلغت حتى الآن حوالي 25 مليار دولار.

لكن بعد هذه التصريحات، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة أن تقدير التكلفة الحقيقية كان يقترب من 40 إلى 50 مليار دولار.

وقالوا إن هذا الرقم يشمل أيضاً تكاليف إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية واستبدال المعدات المدمرة.