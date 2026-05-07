عاجل:
"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

واشنطن بوست تنشر احصاءات مذهلة للأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦
١٠:٠١ بتوقيت غرينتش
واشنطن بوست تنشر احصاءات مذهلة للأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية
نشرت صحيفة واشنطن بوست، بعد تأكيدها معلومات وسائل الإعلام الإيرانية، إحصاءات مذهلة عن الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية.

استمرار للنشر المتقطع من قبل الأمريكيين حول الأضرار التي لحقت بمنشآتهم وقواعدهم في المنطقة نتيجة الهجمات الإيرانية خلال الحرب، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الضربات الجوية الإيرانية منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، دمرت أو ألحقت أضراراً بـ 228 منشأة أو قطعة من المعدات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

واستناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الصحيفة الأمريكية، شملت الأضرار حظائر الطائرات، والثكنات، ومستودعات الوقود، والطائرات، ومعدات الرادار والاتصالات، والدفاع الجوي، مما يشير إلى أن حجم الدمار أكبر بكثير مما كانت قد أعلنته الحكومة الأمريكية سابقاً.

وأوضحت الصحيفة أنه بسبب التهديد الإيراني، اضطرت القيادة الأمريكية في بداية الحرب إلى إخلاء معظم قواعد المنطقة من أفرادها.

وحسب هذا التقرير، وفي الوقت الذي لا تزال الولايات المتحدة تمتنع عن تقديم إحصاءات دقيقة لخسائرها البشرية، أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل سبعة من جنوده في الهجمات الإيرانية على المنشآت الأمريكية (ستة في الكويت وواحد في السعودية)، وإصابة أكثر من 400 جندي حتى أواخر أبريل/نيسان، بينهم 12 بجروح خطيرة.

وتحدثت واشنطن بوست أيضاً عن صعوبة الحصول على صور جديدة من الأقمار الاصطناعية، وذلك لأن شركتي "فانتور" و"بلانت" استجابتا لطلب الحكومة الأمريكية بحجب صور المنطقة أثناء الحرب.

وبحسب التقرير، وفي المقابل، نشرت وسائل إعلام إيرانية صوراً عالية الدقة وثّقت الأضرار التي لحقت بالقواعد والمنشآت الأمريكية.

وأكدت واشنطن بوست صحة 109 صور إيرانية بعد مقارنتها بصور نظامي "كوپرنيكوس" الأوروبي و"بلانت"، واستبعدت 19 صورة غير واضحة، في حين لم تعثر على أي دليل على التلاعب بهذه الصور أو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي على سبيل المثال.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنها رصدت في صور "بلانت" 10 منشآت متضررة إضافية لم تظهر في الصور الإيرانية، ليصل إجمالي الأضرار إلى 217 منشأة و11 قطعة من المعدات في 15 موقعاً عسكرياً.

وأكد خبراء عسكريون، من بينهم مارك كانسيان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الهجمات الإيرانية كانت دقيقة وهادفة إلى إحداث أكبر عدد ممكن من الإصابات.

كما أوضح الخبراء أن الجيش الأمريكي قلل من قدرات إيران في الاستهداف، وفشل في التكيف مع حرب المسيّرات، وترك بعض القواعد دون حماية.

وبحسب تقرير واشنطن بوست، شملت الأضرار أيضاً معدات حساسة مثل رادارات "باتريوت" و"ثاد"، وطائرات "إي-3 سينترى"، ومواقع الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ومحطات الطاقة، وخزانات الوقود، وأهدافاً أخرى كالصالات الرياضية وقاعات الطعام.

وبناءً على تحليل الصحيفة، توزعت الأضرار بشكل رئيسي في مقر الأسطول الخامس بالبحرين، وفي ثلاث قواعد كويتية.

هذا وكان جولز هرست، القائم بأعمال مدير المالية في البنتاغون، قد صرّح للجمهوريين في جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة بمجلس النواب بأن تكاليف الولايات المتحدة في الاشتباك مع إيران بلغت حتى الآن حوالي 25 مليار دولار.

لكن بعد هذه التصريحات، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة أن تقدير التكلفة الحقيقية كان يقترب من 40 إلى 50 مليار دولار.

وقالوا إن هذا الرقم يشمل أيضاً تكاليف إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية واستبدال المعدات المدمرة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

رسالة نارية من مجموعة

رسالة نارية من مجموعة "حنظلة" الى القوات البحرية الامريكية + صورة

مؤشرات تؤكد أن ايران تستعد لتوجيه ضربة كبيرة لحاملات الطائرات الامريكية في بحر العرب

مؤشرات تؤكد أن ايران تستعد لتوجيه ضربة كبيرة لحاملات الطائرات الامريكية في بحر العرب

الحرب على إيران وأفول عصر الهيمنة الأمريكية

الحرب على إيران وأفول عصر الهيمنة الأمريكية

"آسيان" تحذر: حرب إيران تهدد أمن الطاقة العالمي وقد تؤدي لتباطؤ كبير

0% ...

آخرالاخبار

"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"

"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط

إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة

طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان

غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان

الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء

"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل

وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية

الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية

بقائي: نُعيد بناء ما دُمّر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

الأكثر مشاهدة

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: ادعاء وجود خلافات بين مسؤولين إيرانيين هو مشروع حرب نفسية أميركية

ابراهيم رضائي: استراتيجيتنا هي المقاومة وليس التركيز على المفاوضات

رضائي: بعد 40 يوماً من الحرب نحن مشغولون بإعادة ترتيب القوى للمرحلة المقبلة

رضائي: القدرة الدفاعية لإيران أصبحت أكبر بكثير ونحن مستعدون لأي سيناريو ولتوجيه رد يبعث على الندم للعدو

رضائي: إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف الآخر الشروط والأطر التي حددتها إيران

عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، علي خضريان: واشنطن كانت تنوي القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في مضيق هرمز أمس

خضريان: أميركا واجهت رداً إيرانياً أكثر ضخامة ما أجبرها على الإعلان عن توقف مشروعها في مضيق هرمز

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدولة المضيفة لكأس العالم مُلزمة بأداء واجباتها

الرئيس بزشكيان لماكرون: أي مفاوضات فعالة تتطلب إنهاء الحرب وضمانات بعدم تكرار الأعمال العدائية

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : إنهاء الحرب هو الحل الوحيد في مضيق هرمز

المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية: أمريكا لن تخرج من "المستنقع" دون الاعتراف بحقوقنا والابتعاد عن إسرائيل