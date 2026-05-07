وأشارت الصحيفة إلى أن "ترامب عالق بعد أكثر من شهرين من محاولات إخضاع إيران في معركة بلا مخرج أمام عدو محنك لا يعرف الخوف ولا يخضع للإملاءات".



ولفتت إلى أنه "لا يزال ممزقاً بين الرغبة في دخول التاريخ كقائد عسكري ورجل دولة غيّر وجه العالم والرغبة في الفوز بمحبة الجمهور الأميركي، وهو يرفض قبول حقيقة أنه لا توجد طريقة لـ "تربيع الدائرة" (حل المستحيل)".



وأكدت أن "النصر السريع والفوتوغرافي (الاستعراضي) الذي كان يأمل تحقيقه ليس بصدد التحقق، وهناك خياران أمامه: اتفاق سياسي يتطلب تنازلات، أو حرب طويلة ومكلفة ودامية؛ حرب ستجعله مكروهاً من الجمهور وتصوره كـ "توأم أصهب" لجورج دبليو بوش، الذي ورط الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان".



وقالت الصحيفة: "من الصعب لوم ترامب على عدم قدرته على قبول الوضع، فهذه هي طبيعته؛ على مدى عقود، نجح في هندسة الواقع ليتناسب مع مصالحه. وبحسب تحقيقات صحافية، عندما كان مطوراً عقارياً، قام بليّ عدد لا يحصى من القوانين وانتهك بانتظام اتفاقيات مع شركاء تجاريين، ومقاولين، وموظفين".