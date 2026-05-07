"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

"هآرتس"تقر : ترامب يدفع الثمن كاملاً على قرار سيء لأول مرة في حياته

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦
١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش
أقرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يدفع لأول مرة في حياته الثمن كاملاً على قرار سيء ويجد صعوبة في استيعاب أنه لن يتمكن من التنصل من المسؤولية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "ترامب عالق بعد أكثر من شهرين من محاولات إخضاع إيران في معركة بلا مخرج أمام عدو محنك لا يعرف الخوف ولا يخضع للإملاءات".

ولفتت إلى أنه "لا يزال ممزقاً بين الرغبة في دخول التاريخ كقائد عسكري ورجل دولة غيّر وجه العالم والرغبة في الفوز بمحبة الجمهور الأميركي، وهو يرفض قبول حقيقة أنه لا توجد طريقة لـ "تربيع الدائرة" (حل المستحيل)".

وأكدت أن "النصر السريع والفوتوغرافي (الاستعراضي) الذي كان يأمل تحقيقه ليس بصدد التحقق، وهناك خياران أمامه: اتفاق سياسي يتطلب تنازلات، أو حرب طويلة ومكلفة ودامية؛ حرب ستجعله مكروهاً من الجمهور وتصوره كـ "توأم أصهب" لجورج دبليو بوش، الذي ورط الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان".

وقالت الصحيفة: "من الصعب لوم ترامب على عدم قدرته على قبول الوضع، فهذه هي طبيعته؛ على مدى عقود، نجح في هندسة الواقع ليتناسب مع مصالحه. وبحسب تحقيقات صحافية، عندما كان مطوراً عقارياً، قام بليّ عدد لا يحصى من القوانين وانتهك بانتظام اتفاقيات مع شركاء تجاريين، ومقاولين، وموظفين".

بعد فشله في تحقیق اي انجاز عسكري...ترامب یتراجع عن عملية ما يسمى

بعد فشله في تحقیق اي انجاز عسكري...ترامب یتراجع عن عملية ما يسمى "مشروع الحرية"

كارلسون: ترامب رهينة بيد نتنياهو وقرار الحرب على إيران

كارلسون: ترامب رهينة بيد نتنياهو وقرار الحرب على إيران "أغبى قرار" بالتاريخ

قراءة في مأزق ترامب الاستراتيجي

قراءة في مأزق ترامب الاستراتيجي

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: ادعاء وجود خلافات بين مسؤولين إيرانيين هو مشروع حرب نفسية أميركية

ابراهيم رضائي: استراتيجيتنا هي المقاومة وليس التركيز على المفاوضات

رضائي: بعد 40 يوماً من الحرب نحن مشغولون بإعادة ترتيب القوى للمرحلة المقبلة

رضائي: القدرة الدفاعية لإيران أصبحت أكبر بكثير ونحن مستعدون لأي سيناريو ولتوجيه رد يبعث على الندم للعدو

رضائي: إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف الآخر الشروط والأطر التي حددتها إيران

عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، علي خضريان: واشنطن كانت تنوي القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في مضيق هرمز أمس

خضريان: أميركا واجهت رداً إيرانياً أكثر ضخامة ما أجبرها على الإعلان عن توقف مشروعها في مضيق هرمز

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدولة المضيفة لكأس العالم مُلزمة بأداء واجباتها

الرئيس بزشكيان لماكرون: أي مفاوضات فعالة تتطلب إنهاء الحرب وضمانات بعدم تكرار الأعمال العدائية

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : إنهاء الحرب هو الحل الوحيد في مضيق هرمز

المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية: أمريكا لن تخرج من "المستنقع" دون الاعتراف بحقوقنا والابتعاد عن إسرائيل