عراقجي يهاتف إسحاق دار وإسلام أباد تتوقع التوصل لاتفاق بين طهران و واشنطن قريبا

وخلال هذا الحوار الهاتفي، استعرض الطرفان آخر التطورات والعمليات الجارية في المنطقة، وأكدا على أهمية استمرار الحوار والدبلوماسية، وكذلك تعزيز التعاون البناء بين دول المنطقة من أجل الحفاظ على الاستقرار ومنع نشوء وتفاقم التوترات.

هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في إسلام آباد، إن إسلام آباد متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن توقعها التوصل إلى الاتفاق "قريبا" لإحلال السلام في المنطقة والعالم، على الرغم من عدم تأكيد أي جدول زمني.

وقال أندرابي : "ما زلنا متفائلين، ونتوقع التوصل إلى اتفاق عاجلا لا آجلا، ونأمل أن يتوصل الطرفان إلى حل سلمي ومستدام يحقق السلام ليس فقط في منطقتنا، بل في العالم أجمع".

وأبلغ المتحدث الصحفيين أن باكستان سترحب بأي تسوية بين إيران والولايات المتحدة أينما تم التوصل إليها، وقال: "إذا تم التوصل إلى اتفاق في باكستان، فسيكون ذلك شرفا لنا".