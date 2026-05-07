"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

عراقجي يهاتف إسحاق دار وإسلام أباد تتوقع التوصل لاتفاق بين طهران و واشنطن قريبا

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦
٠١:١٧ بتوقيت غرينتش
عراقجي يهاتف إسحاق دار وإسلام أباد تتوقع التوصل لاتفاق بين طهران و واشنطن قريبا
تباحث وزیر الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار عصراليوم الخميس هاتفيا حول أحدث وأهم القضايا الاقليمية.

وخلال هذا الحوار الهاتفي، استعرض الطرفان آخر التطورات والعمليات الجارية في المنطقة، وأكدا على أهمية استمرار الحوار والدبلوماسية، وكذلك تعزيز التعاون البناء بين دول المنطقة من أجل الحفاظ على الاستقرار ومنع نشوء وتفاقم التوترات.

هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في إسلام آباد، إن إسلام آباد متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن توقعها التوصل إلى الاتفاق "قريبا" لإحلال السلام في المنطقة والعالم، على الرغم من عدم تأكيد أي جدول زمني.

وقال أندرابي : "ما زلنا متفائلين، ونتوقع التوصل إلى اتفاق عاجلا لا آجلا، ونأمل أن يتوصل الطرفان إلى حل سلمي ومستدام يحقق السلام ليس فقط في منطقتنا، بل في العالم أجمع".

وأبلغ المتحدث الصحفيين أن باكستان سترحب بأي تسوية بين إيران والولايات المتحدة أينما تم التوصل إليها، وقال: "إذا تم التوصل إلى اتفاق في باكستان، فسيكون ذلك شرفا لنا".

