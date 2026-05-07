عراقجي: على المجتمع الدولي ألا يسمح باستغلال مجلس الأمن أو أن يتحول إلى أداة تمنح الشرعية لإجراءات غير قانونية
عاموس هوكشتاين مبعوث إدارة بايدن إلى لبنان: إيران ستسيطر إلى الأبد على مضيق هرمز، ومن غير الممكن حل الأزمة في المضيق دون مراعاة دور إيران
عراقجي: سبيل الاستقرار يكمن في التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي، لا في استغلال مجلس الأمن بطريقة تزيد الوضع تعقيدًا
عراقجي: إن السماح للولايات المتحدة باستغلال مجلس الأمن ردًا على أزمة هي من خلقتها، دون تفويض أو حتى علم مسبق من المجلس، سيؤدي إلى عواقب وخيمة
عراقجي: أؤكد أن المرور البحري الطبيعي عبر مضيق هرمز سيعود، شريطة وقف الحرب نهائيًا ورفع الحصار والعقوبات غير القانونية المفروضة على إيران
عراقجي یؤكد في رسالته على مسؤولية المجتمع الدولي في منع المعتدين من إساءة استخدام مجلس الأمن كأداة لتبرير أعمالهم غير القانونية
وزير الخارجية الإيراني ینتقد في رسالته القرار الأحادي والاستفزازي الذي قدمته الولايات المتحدة ودول الخليج الفارسي العربية بشأن الوضع في مضيق هرمز، مشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي في منع المعتدين من إساءة استخدام مجلس الأمن كأداة لتبرير أعمالهم غير القانونية
وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية الصيني، والسفير الصيني والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
سعيدي: ادعاء ترامب بشأن خروج 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران هو هراء سياسي وكذب محض
سعيدي: حق التخصيب والرفع الكامل للعقوبات عن إيران وتحرير أموال البلاد هي خطوط حمر غير قابلة للتفاوض

قماطي يحذر من الخطة الأخطر للعدو في لبنان: الفتنة الداخلية

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦
٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش
يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان مع توجيه إنذارات إخلاء لقرى جنوبية، في وقت تشهد المواجهة بين إيران وأمريكا حالة مد وجزر، ما يثير تساؤلات حول احتمال انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة أو نجاح المساعي التفاوضية في احتوائها.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، الحاج محمود قماطي، خلال مشاركته في برنامج "ضيف وحوار"، أن إنذارات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بإخلاء مناطق في جنوب لبنان، وما يرافقها من قتل وتهديد وتدمير، تأتي ضمن المشروع الاستراتيجي التوسعي للكيان الصهيوني.

وقال قماطي إن الكيان الإسرائيلي، ما دام قائماً في المنطقة، سيواصل السعي إلى التوسع والاحتلال وإنهاء مقومات الحياة في المناطق التي يحتلها، لمنع السكان من العودة إلى قراهم، مشيرا الى أن المقاومة وضعت استراتيجية لمواجهة هذا المشروع.

وشدد قماطي على أن المشروع الذي يتبناه الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، بدعم من بعض الدول العربية، لا يزال يهدف إلى إنهاء المقاومة في المنطقة، وخصوصاً في فلسطين ولبنان.

وأضاف أن العدو يعتبر أن المرحلة الحالية تمثل فرصة أخيرة لتنفيذ مشروعه، ولذلك يعتمد أساليب متعددة، من المفاوضات والمبادرات السياسية إلى تغيير المصطلحات، وصولاً إلى القتل والدم، وأخيراً إثارة الفتن الداخلية في لبنان.

وقال قماطي إن الكيان الإسرائيلي، بعد عجزه عن نزع سلاح المقاومة، وفشلها في دفع الجيش اللبناني إلى تنفيذ هذه المهمة، انتقل إلى محاولات أخرى لضربة إعلامية وسياسية.

وحذر من أن أخطر ما قد يلجأ إليه العدو خطوته الأخيرة وهي إشعال الفتنة داخل لبنان...

