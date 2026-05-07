عراقجي: على المجتمع الدولي ألا يسمح باستغلال مجلس الأمن أو أن يتحول إلى أداة تمنح الشرعية لإجراءات غير قانونية
عاموس هوكشتاين مبعوث إدارة بايدن إلى لبنان: إيران ستسيطر إلى الأبد على مضيق هرمز، ومن غير الممكن حل الأزمة في المضيق دون مراعاة دور إيران
عراقجي: سبيل الاستقرار يكمن في التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي، لا في استغلال مجلس الأمن بطريقة تزيد الوضع تعقيدًا
عراقجي: إن السماح للولايات المتحدة باستغلال مجلس الأمن ردًا على أزمة هي من خلقتها، دون تفويض أو حتى علم مسبق من المجلس، سيؤدي إلى عواقب وخيمة
عراقجي: أؤكد أن المرور البحري الطبيعي عبر مضيق هرمز سيعود، شريطة وقف الحرب نهائيًا ورفع الحصار والعقوبات غير القانونية المفروضة على إيران
عراقجي یؤكد في رسالته على مسؤولية المجتمع الدولي في منع المعتدين من إساءة استخدام مجلس الأمن كأداة لتبرير أعمالهم غير القانونية
وزير الخارجية الإيراني ینتقد في رسالته القرار الأحادي والاستفزازي الذي قدمته الولايات المتحدة ودول الخليج الفارسي العربية بشأن الوضع في مضيق هرمز، مشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي في منع المعتدين من إساءة استخدام مجلس الأمن كأداة لتبرير أعمالهم غير القانونية
وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية الصيني، والسفير الصيني والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
سعيدي: ادعاء ترامب بشأن خروج 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران هو هراء سياسي وكذب محض
سعيدي: حق التخصيب والرفع الكامل للعقوبات عن إيران وتحرير أموال البلاد هي خطوط حمر غير قابلة للتفاوض

الشيخ حمود: ترامب يعيش في تناقضات بعد هزيمته عسكرياً مقابل إيران

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦
٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش
أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، الشيخ ماهر حمود، اليوم الخميس ، أنّ دعم المقاومة واجب شرعي، داعيًا الأمة إلى الوقوف معها "بكل ما قدمته من تضحيات وبوضوح الرؤية بوجه الأميركي والصهيوني".

وقال الشيخ حمود خلال مؤتمر صحافي بعنوان "الموقف الشرعي من المقاومة": إنّ "الجانب السياسي والرؤية العامة للمقاومة لا يخضعان لفكر أو مذهب خاص"، مشددًا على أنّ الإيراني "لا يتدخل في الوضع اللبناني"، وأنّ اللبنانيين هم من يأخذون القرار.

وندّد الشيخ حمود بـ المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال "الإسرائيلي"، معتبرًا أنها "فخ كبير".

كما انتقد الشيخ حمود البيان الصادر في الـ16 من نيسان/أبريل عن الدولة اللبنانية، متسائلًا: "كيف تقبل الدولة اللبنانية في البيان القول ألّا عداوة بين إسرائيل ولبنان بل مع حزب الله؟".

وأضاف أنّ "هناك من يعطي "الإسرائيلي" الأعذار ويقول إنّ "إسرائيل" لا تُخطئ"، مؤكدًا رفضه أن "تكون المرجعيات الروحية غطاءً للجرائم والتنازل أمام الصهيوني والأميركي".

هذا وأكد الشيخ حمود أنّ النازحين "هم أهلنا وصمودهم جزء من المقاومة"، معتبرًا أنّ هناك "من يعمل على إيجاد شرخ بين المقاومة وأهلها، وهذا ما لن يحصل".

وشدد الشيخ حمود على أنّ "العيش المشترك خط أحمر"، موجهًا ألف تحية لأبطال الجنوب الذين "يقفون بوجه الصهيونية ويقومون بواجب عظيم".

وأضاف أنّ إيران "تجعل أميركا تقف على رجل ونصف"، معتبرًا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يعيش في تناقضات بعد هزيمته عسكرياً مقابل صمود إيران".

وشدّد أنّ "من بنى قراراته على أساس أنّ المقاومة انتهت، عليه أن يتراجع عن ذلك"، مؤكدًا أنّ المقاومة "تكبّد العدو خسائر بالغة" رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف الشيخ ماهر حمود أنّ "هناك من خضع لمنطق الغلبة الأميركية، لكن هذا الواقع لن يدوم"، معتبرًا أنّ موازين القوى في المنطقة تشهد تحولات متسارعة.

