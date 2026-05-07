عاجل:
"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

محاور:

يد إيرانية على الزناد ويد أخرى ممدودة دبلوماسيا

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦
٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش
بعد أكثر من شهرين من محاولات إخضاع إيران، ترامب عالق في معركة بلا مخرج أمام عدو عنيد ومحنك لا يخاف ولا يخضع للإملاءات؛ هذا ما قاله إعلام العدو.

فتحية فخر وإجلال لإيران أثبتت أن السيادة ليست شعارا بل قوة إرادة واستعداد وإعداد.

عندما تمتلك الأمة عزيمتها وقرارها تصبح قادرة على حماية ارضها وفرض احترامها في كل الميادين.

وفي زمن حنت فيه الرقاب بقيت إيران شامخة كجبل لا تهزه العواصف ولا تنال منه المؤامرات، اختار درب المواجهة ورفعت راية الكرامة العزة في وجه الاستكبار العالمي صهيونيا كان أم امريكيا أم عربيا متواطئا.

وفي هذا السياق ولتسليط الضوء على موضوع المفاوضات وآخر التطورات حول إيران، استضافت حلقة اليوم الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي، حيث اشار الى تغريدة رئيس البرلمان الايراني التي كشفت عن كواليس ما جرى حول تصريحات ترامب بشان المفاوضات الايرانية الامريكية...

للمزيد إليكم الفيديو المرفق...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

أركان قوة إيران

أركان قوة إيران

هرمز والمعادلات الجديدة

هرمز والمعادلات الجديدة

لبنان بين التفاوض والميدان

لبنان بين التفاوض والميدان

مصير الصراع في المنطقة

مصير الصراع في المنطقة

0% ...

آخرالاخبار

"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"

"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط

إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة

طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان

غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان

الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء

"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل

وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية

الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية

بقائي: نُعيد بناء ما دُمّر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

الأكثر مشاهدة

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: ادعاء وجود خلافات بين مسؤولين إيرانيين هو مشروع حرب نفسية أميركية

ابراهيم رضائي: استراتيجيتنا هي المقاومة وليس التركيز على المفاوضات

رضائي: بعد 40 يوماً من الحرب نحن مشغولون بإعادة ترتيب القوى للمرحلة المقبلة

رضائي: القدرة الدفاعية لإيران أصبحت أكبر بكثير ونحن مستعدون لأي سيناريو ولتوجيه رد يبعث على الندم للعدو

رضائي: إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف الآخر الشروط والأطر التي حددتها إيران

عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، علي خضريان: واشنطن كانت تنوي القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في مضيق هرمز أمس

خضريان: أميركا واجهت رداً إيرانياً أكثر ضخامة ما أجبرها على الإعلان عن توقف مشروعها في مضيق هرمز

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدولة المضيفة لكأس العالم مُلزمة بأداء واجباتها

الرئيس بزشكيان لماكرون: أي مفاوضات فعالة تتطلب إنهاء الحرب وضمانات بعدم تكرار الأعمال العدائية

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : إنهاء الحرب هو الحل الوحيد في مضيق هرمز

المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية: أمريكا لن تخرج من "المستنقع" دون الاعتراف بحقوقنا والابتعاد عن إسرائيل