"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

هذا ما صرح به المتحدث باسم الخارجية حول الرد الايراني على الرؤى الامريكية

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦
٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش
هذا ما صرح به المتحدث باسم الخارجية حول الرد الايراني على الرؤى الامريكية
أكد المتحدث باسم الخارجية الايراني اسماعيل بقائي، أن إيران لم تصل بعد إلى استنتاج نهائي، ولم يتم إرسال أي رد إلى الجانب الأمريكي.

وقال بقائي خلال زيارته لمدينة قم المقدسة اليوم الخميس: فينا يتعلق بقضايا السياسة الخارجية، فإن الموضوع الأبرز حالياً هو قضية الحرب، ووقف إطلاق النار، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. كانت آخر محادثاتنا مع الجانب الباكستاني قد تمركزت حول مقترحنا المكون من 14 بنداً، والذي تم نقله إلى الطرف الأمريكي عبر باكستان.

واختتم بقائي حديثه بالقول: بعد ذلك طُرحت وجهات نظرهم، وحالياً نحن بصدد دراسة تلك الرؤى المقابلة، بمجرد التوصل إلى استنتاج نهائي، سيتم نقل الرد عبر الوسيط الباكستاني، وبناءً على نتائج هذا التبادل للرسائل، سيتم اتخاذ القرار بشأن الخطوة التالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية: إن إيران لم تصل بعد إلى خلاصة نهائية، ولم يتم تقديم أي رد للجانب الأمريكي بعد.

