هذا ما صرح به المتحدث باسم الخارجية حول الرد الايراني على الرؤى الامريكية

وقال بقائي خلال زيارته لمدينة قم المقدسة اليوم الخميس: فينا يتعلق بقضايا السياسة الخارجية، فإن الموضوع الأبرز حالياً هو قضية الحرب، ووقف إطلاق النار، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. كانت آخر محادثاتنا مع الجانب الباكستاني قد تمركزت حول مقترحنا المكون من 14 بنداً، والذي تم نقله إلى الطرف الأمريكي عبر باكستان.

واختتم بقائي حديثه بالقول: بعد ذلك طُرحت وجهات نظرهم، وحالياً نحن بصدد دراسة تلك الرؤى المقابلة، بمجرد التوصل إلى استنتاج نهائي، سيتم نقل الرد عبر الوسيط الباكستاني، وبناءً على نتائج هذا التبادل للرسائل، سيتم اتخاذ القرار بشأن الخطوة التالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية: إن إيران لم تصل بعد إلى خلاصة نهائية، ولم يتم تقديم أي رد للجانب الأمريكي بعد.