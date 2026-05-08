عاجل:
"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"
"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط
إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة
طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان
الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء
"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
اسماعیل بقائي: نصلح الضرر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

عن إعادة بناء الجسر B-1 في غرب طهران..

بقائي: نُعيد بناء ما دُمّر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

الجمعة ٠٨ مايو ٢٠٢٦
٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش
بقائي: نُعيد بناء ما دُمّر، لكننا لا ننسى ولا نغفر
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، بشان أعمال اعادة البناء في الجسر B-1 بمدينة كرج غربي طهران، قائلا بأن المهندسين الإيرانيين بدأوا إعادة بناء الجسر B-1، مضيقا قوله: "نعيد بناء ما دُمّر ، لكننا لا ننسى ولا نغفر".

ونشر بقائي، فجر الجمعة ، في رسالة على منصة X، مقطع فيديو قصيرًا لأعمال إعادة بناء الجسر B-1 في مدينة كرج، الذي تعرض لهجوم وتدمير من قبل الجيش الأمريكي في الحرب العدوانية الاخيرة وكتب: "بدأ المهندسون الإيرانيون إعادة بناء الجسر B-1، الذي تضرر خلال القصف الأمريكي".

وأضاف: "نُعيد بناء ما دُمّر، لكننا لا ننسى ولا نغفر".

وفي منشور آخر، وبمناسبة إعادة بناء الجسر B-1، ايضا نشر مقاطع من قصيدة للشاعرة سيمين بهبهاني بعنوان "سأعيد بناءك يا وطن!".

يذكر انه خلال العدوان الصهيوأميركي الاخير المفروض على إيران، استُهدف الجسر B-1، في مدينة كرج بمحافظة البرز غربي طهران، والذي يُعرف بأنه تحفة هندسية إيرانية وأحد أكثر المشاريع الهندسية تعقيدًا في العالم، من قبل العدو الصهيوأميركي ولمرتين.

وادى العدوان الى تدمير اجزاء من الجسر واستشهاد ثمانية اشخاص وإصابة 95 آخرين من المواطنين الذين كانوا قد خرجوا الى الطبيعة للتنزه والراحة في اليوم 13 من عيد النوروز (2 نيسان / ابريل).

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

إيران تدين بشدة العدوان الصهيوني على ضاحية بيروت

إيران تدين بشدة العدوان الصهيوني على ضاحية بيروت

هذا ما صرح به المتحدث باسم الخارجية حول الرد الايراني على الرؤى الامريكية

هذا ما صرح به المتحدث باسم الخارجية حول الرد الايراني على الرؤى الامريكية

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدولة المضيفة لكأس العالم مُلزمة بأداء واجباتها

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدولة المضيفة لكأس العالم مُلزمة بأداء واجباتها

بقائي: المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة من قبل إيران

بقائي: المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة من قبل إيران

0% ...

آخرالاخبار

"معاريف": لذلك فإن حزب الله ليس بحاجة فعلية إلى الجسور لإرسال قوات التعزيز للقتال ضد الجيش "الإسرائيلي"

"معاريف" العبرية: رغم تفاخر وزير الحرب بقصف معظم الجسور فوق نهر الليطاني وقطع جنوب لبنان عن باقي أنحاء البلاد، فأن ارتفاع مياه نهر الليطاني يصل إلى مستوى الركبتين فقط

إصابة طفل برصاص حي قبيل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب شاب آخر خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة

طيران الاحتلال يعتدي على سيارة عند طريق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان

غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان

الحكومة السويسرية: لا يزال هناك غموض حول مدى امتلاء احتياطيات الغاز بحلول بداية فصل الشتاء

"نيويورك بوست": سلطات كاليفورنيا تبحث عن أكثر من 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية MV Hondius التي شهدت تفشي فيروس "هانتا" القاتل

وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية

الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 264 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية

بقائي: نُعيد بناء ما دُمّر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

الأكثر مشاهدة

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: ادعاء وجود خلافات بين مسؤولين إيرانيين هو مشروع حرب نفسية أميركية

ابراهيم رضائي: استراتيجيتنا هي المقاومة وليس التركيز على المفاوضات

رضائي: بعد 40 يوماً من الحرب نحن مشغولون بإعادة ترتيب القوى للمرحلة المقبلة

رضائي: القدرة الدفاعية لإيران أصبحت أكبر بكثير ونحن مستعدون لأي سيناريو ولتوجيه رد يبعث على الندم للعدو

رضائي: إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف الآخر الشروط والأطر التي حددتها إيران

عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، علي خضريان: واشنطن كانت تنوي القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في مضيق هرمز أمس

خضريان: أميركا واجهت رداً إيرانياً أكثر ضخامة ما أجبرها على الإعلان عن توقف مشروعها في مضيق هرمز

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدولة المضيفة لكأس العالم مُلزمة بأداء واجباتها

الرئيس بزشكيان لماكرون: أي مفاوضات فعالة تتطلب إنهاء الحرب وضمانات بعدم تكرار الأعمال العدائية

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : إنهاء الحرب هو الحل الوحيد في مضيق هرمز

المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية: أمريكا لن تخرج من "المستنقع" دون الاعتراف بحقوقنا والابتعاد عن إسرائيل