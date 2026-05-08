بقائي: نُعيد بناء ما دُمّر، لكننا لا ننسى ولا نغفر

ونشر بقائي، فجر الجمعة ، في رسالة على منصة X، مقطع فيديو قصيرًا لأعمال إعادة بناء الجسر B-1 في مدينة كرج، الذي تعرض لهجوم وتدمير من قبل الجيش الأمريكي في الحرب العدوانية الاخيرة وكتب: "بدأ المهندسون الإيرانيون إعادة بناء الجسر B-1، الذي تضرر خلال القصف الأمريكي".

وأضاف: "نُعيد بناء ما دُمّر، لكننا لا ننسى ولا نغفر".

وفي منشور آخر، وبمناسبة إعادة بناء الجسر B-1، ايضا نشر مقاطع من قصيدة للشاعرة سيمين بهبهاني بعنوان "سأعيد بناءك يا وطن!".

يذكر انه خلال العدوان الصهيوأميركي الاخير المفروض على إيران، استُهدف الجسر B-1، في مدينة كرج بمحافظة البرز غربي طهران، والذي يُعرف بأنه تحفة هندسية إيرانية وأحد أكثر المشاريع الهندسية تعقيدًا في العالم، من قبل العدو الصهيوأميركي ولمرتين.

وادى العدوان الى تدمير اجزاء من الجسر واستشهاد ثمانية اشخاص وإصابة 95 آخرين من المواطنين الذين كانوا قد خرجوا الى الطبيعة للتنزه والراحة في اليوم 13 من عيد النوروز (2 نيسان / ابريل).