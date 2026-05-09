آل ثاني وفانس يبحثان سبل إنهاء الحرب في المنطقة

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الوزير القطري أكد خلال اللقاء ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وفي سياق آخر، أشارت الوكالة إلى أن الجانبين استعرضا أيضاً علاقات التعاون الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ 24 من الشهر الماضي تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الرامية لتثبيته.