نائب وزير الخارجية الروسي أندريه أليموف: روسيا لن تدعم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي بشأن إيران
ترامب يدعو لتمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا
الجيش الإيراني: أصبنا المدمرات الأمريكية بصاروخ كروز و3 مسيرات ما أدى إلى اندلاع حرائق فيها
قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة ميفدون في قضاء النبطية جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان :‏ استهداف تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة طيرحرفا بصلية صاروخيّة
رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في محافظة قم: ضبط 3 أجهزة قمر اصطناعي من طراز "ستارلينك"
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا آليّة عسكريّة تابعة لـ"جيش" الإحتلال في بلدة شمع بمحلّقة انقضاضيّة وحققّنا إصابة مؤكّدة
غارتان إسرائيليتان على بلدتي البازورية وتول جنوبي لبنان
المقاومة الاسلامية في لبنان: استهدفنا آليّة "هامفي" تابعة لـ"جيش" الإحتلال في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وقد شوهدت تحترق
قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شرق رام الله وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين

آل ثاني وفانس يبحثان سبل إنهاء الحرب في المنطقة

الجمعة ٠٨ مايو ٢٠٢٦
٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش
آل ثاني وفانس يبحثان سبل إنهاء الحرب في المنطقة
بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، تطورات الأوضاع في المنطقة، والوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن والهادفة لإنهاء الحرب بينهما وخفض التصعيد، بما يحقق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الوزير القطري أكد خلال اللقاء ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وفي سياق آخر، أشارت الوكالة إلى أن الجانبين استعرضا أيضاً علاقات التعاون الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ 24 من الشهر الماضي تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الرامية لتثبيته.

محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إيران وبريطانيا

