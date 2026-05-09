بسلاحه الجديد وصواريخ نوعية ..حزب الله يرد على استهداف "إسرائيل" للضاحية

وقال حزب الله إنه "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 08 مايو 2026، 26 بيانا عسكريا وفقا للآتي

1- الساعة 16:30 (الخميس): استهداف دبابة ميركافا عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مؤكدة.

2- الساعة 16:40 (الخميس): استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بصاروخ موجه.

3- الساعة 22:00 (الخميس): استهداف آليات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي كانت تتقدم من بلدة رشاف إلى أطراف بلدة حداثا بقذائف المدفعيّة وأجبروها على التراجع.

4- الساعة 09:30 (الجمعة): ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهداف آليّة عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

5- الساعة 09:45: استهداف جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مباشرة.

6 - الساعة 10:15: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهداف دبابة ميركافا في موقع نمر الجمل المستحدث بمحلّقة إنقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

7- الساعة 10:30: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف قوّة من جيش العدو الإسرائيلي على طريق مستحدث بين بلدتي عدشيت القصير ودير سريان بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابات مؤكدة.

8- الساعة 11:20: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في منطقة اللبونة بمحلّقة إنقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

9- الساعة 11:50: استهداف تجمع لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام بقذائف المدفعية.

10- الساعة 12:40: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف مركز قيادي مستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بمحلّقة إنقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

11- الساعة 12:50: استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

12- الساعة 13:15 ردًا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهداف قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ على طريق البياضة - بيوت السيّاد بقنابل ألقتها محلّقة وأصابتهم إصابة مباشرة.

13- السّاعة 14:00: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني وتموضع قوة إيغوز) جنوب مستوطنة نهاريا بصلية من الصواريخ النوعية.

14- الساعة 14:10: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهداف آلية هامفي تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية وقد شوهدت تحترق.

15- الساعة 14:40: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف دبابة ميركافا في بلدة البيّاضة بقذيفة مضادة للدروع ألقتها محلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

16- الساعة 15:10: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

17- الساعة 15:15: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف موقع قيادي مستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بقنابل ألقتها محلّقة وتحقيق إصابة مؤكدة.

18- الساعة 15:30: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط جبّانة مدينة بنت جبيل بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

19- الساعة 16:00: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف آليّة عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

20- الساعة 16:40: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف دبابة ميركافا في بلدة البيّاضة بقذيفة مضادة للدروع ألقتها محلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

21- الساعة 17:50: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند حاجز اسكندرونة في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مباشرة.

22- الساعة 18:00: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة طيرحرفا بصلية صاروخية.

23- الساعة 19:00: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف تجمّعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة طيرحرفا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

24- الساعة 19:00: ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بمسيّرة انقضاضية.

الساعة 19:30: استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند أطراف خلّة الراج في بلدة دير سريان بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مؤكدة، عمد العدو على إثرها إلى استقدام قوّة مساندة وسط ساتر دخاني كثيف فاستهدفها المجاهدون بالأسلحة المناسبة.

26- الساعة 21:10: استهداف دبّابة ميركافا عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصاروخ موجه وقد شوهدت تحترق.

وأكد الحزب أن "المقاومة الاسلامية معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولة وشعبا ومقاومة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه أغار يوم الأربعاء الماضي على الضاحية الجنوبية لبيروت. ويواصل حزب الله مهاجمة القوات الإسرائيلية المتواجدة في جنوب لبنان، لـ"خرقها وقف إطلاق النار" الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.