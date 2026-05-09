مرشح بارز للرئاسة الفرنسية: "إسرائيل" هي الأخطر في العالم

وأوضح ميلانشون في حوار مع قناة "إل سي إي" الفرنسية أن تل أبيب "تدفع نحو التصعيد العسكري في الإقليم"، مضيفا أنها "تنفذ جرائم إبادة".

وفي سياق متصل، روى ميلانشون عن محادثة أجراها مع مسؤول عسكري في الأمم المتحدة، حيث سأل الأخير عن موقف قوات حفظ السلام الأممية في حال دخول الغاصب"إسرائيل" إلى لبنان، فكان الرد وفقًا لميلانشون أن "الأوامر تقضي بالانسحاب".

واعتبر ميلانشون أن هذا الموقف يتنافى مع جوهر مهمة قوات حفظ السلام، مؤكدا أن دورها يجب أن يقتصر على الفصل بين الأطراف وليس الانسحاب من مناطق الاشتباك، مضيفا أن فرنسا لا تتسامح مع الاعتداء على جنودها، وأنها سترد على أي اعتداء بشكل حازم.