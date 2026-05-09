مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي الرئيس السوري الانتقالي، محمد الجولاني في قصر الشعب بالعاصمة دمشق
وكالة الأنباء اللبنانية: استشهاد أب وإصابة ابنته جراء غارات من طائرة مسيرة للعدو على مدينة النبطية جنوبي البلاد
المقاومة الإسلامية: مجاهدو المقاومة يستهدفون تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة
"سانا": وفد لبناني يترأسه رئيس الحكومة نواف سلام يصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة لسورية
مصادر فلسطينية: سرايا القدس تنعى كوكبة من قادة الاختصاصات العسكرية ارتقوا شهداء خلال الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير: تم مصادرة وتوقيف 262 عقارًا تعود لعملاء و سيتم مصادرة هذه الممتلكات لصالح الشعب
النائب فضل الله: نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معيّنة
النائب فضل الله: لولا المقاومين الأبطال لكان العدو اليوم في بيروت كما حصل عام 1982

مرشح بارز للرئاسة الفرنسية: "إسرائيل" هي الأخطر في العالم

مرشح بارز للرئاسة الفرنسية:
وصف المرشح الرئاسي الفرنسي جان لوك ميلانشون في تصريحاته الأخيرة، كيان الاحتلال الاسرائيلي بأنه أخطر كيان في المنطقة اليوم، معتبرا حكومة بنيامين نتنياهو بأنها الطرف الذي "يشعل الحروب" ويهاجم دول الجوار بشكل متكرر.

وأوضح ميلانشون في حوار مع قناة "إل سي إي" الفرنسية أن تل أبيب "تدفع نحو التصعيد العسكري في الإقليم"، مضيفا أنها "تنفذ جرائم إبادة".

وفي سياق متصل، روى ميلانشون عن محادثة أجراها مع مسؤول عسكري في الأمم المتحدة، حيث سأل الأخير عن موقف قوات حفظ السلام الأممية في حال دخول الغاصب"إسرائيل" إلى لبنان، فكان الرد وفقًا لميلانشون أن "الأوامر تقضي بالانسحاب".

واعتبر ميلانشون أن هذا الموقف يتنافى مع جوهر مهمة قوات حفظ السلام، مؤكدا أن دورها يجب أن يقتصر على الفصل بين الأطراف وليس الانسحاب من مناطق الاشتباك، مضيفا أن فرنسا لا تتسامح مع الاعتداء على جنودها، وأنها سترد على أي اعتداء بشكل حازم.

روابط ذات صلة

فرنسا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن عقب اعتداء إسرائيلي على اليونيفل جنوب لبنان

فرنسا: على "إسرائيل" الانسحاب من الأراضي اللبنانية

فرنسا: على "إسرائيل" الانسحاب من الأراضي اللبنانية

