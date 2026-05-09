الفاو: أسعار الغذاء تقفز لأعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات

وأضافت الفاو، أمس الجمعة في بيانها أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة، والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية الأساسية ⁠المتداولة عالميا، بلغ130.7 ⁠نقطة في أبريل/ نيسان من العام الجاري، بارتفاع 1.6% عن مستواه المعدل في ⁠مارس/آذار الماضي.



وأوضحت الفاو أنه من المتوقع انخفاض زراعة القمح في عام 2026، حيث يتحول المزارعون إلى محاصيل أقل كثافة في استخدام الأسمدة، نتيجة ارتفاع أسعارها، بسبب تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر به نحو ثلث الإمدادات العالمية من الأسمدة، وارتفاع أسعار الطاقة التي تمثل مدخلا رئيسيا في صناعتها.



وقامت الفاو بتعديل توقعاتها لإنتاج القمح العالمي بتخفيضها إلى 817 مليون طن، ما يمثل انخفاضًا بنحو 2% عن العام السابق، وأشارت إلى ما وصفته بحالة "عدم اليقين" بشأن الملاحة في

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية لمنظمة الفاو بنسبة 5.9% منذ مارس/آذار الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022.