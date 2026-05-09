مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي الرئيس السوري الانتقالي، محمد الجولاني في قصر الشعب بالعاصمة دمشق
وكالة الأنباء اللبنانية: استشهاد أب وإصابة ابنته جراء غارات من طائرة مسيرة للعدو على مدينة النبطية جنوبي البلاد
المقاومة الإسلامية: مجاهدو المقاومة يستهدفون تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة
"سانا": وفد لبناني يترأسه رئيس الحكومة نواف سلام يصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة لسورية
مصادر فلسطينية: سرايا القدس تنعى كوكبة من قادة الاختصاصات العسكرية ارتقوا شهداء خلال الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير: تم مصادرة وتوقيف 262 عقارًا تعود لعملاء و سيتم مصادرة هذه الممتلكات لصالح الشعب
النائب فضل الله: نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معيّنة
النائب فضل الله: لولا المقاومين الأبطال لكان العدو اليوم في بيروت كما حصل عام 1982

الإعلام العبري.."إسرائيل" تتجرع الفشل والإحباط بعد العدوان على ايران    

السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٦
٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش
الإعلام العبري..
تعيش المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية حالة من الإحباط الشديد، عقب عدوانه الغاشم ضد أهداف إيرانية، في ظل تعقيدات متزايدة على الجبهات المفتوحة، وعدم القدرة على التنبؤ بتحركات الإدارة الأمريكية الغير واضحة كالراعي الأساسي لها في المعركة.

وأفادت صحيفة "معاريف" أن ضابطا رفيع المستوى في الجيش الصهيوني صرح بأن "فشلنا في إسقاط الحكومة الإيرانية، أو إخراج مخزون اليورانيوم المخصب، يعني فشلنا في المعركة".

كما أشارت تقارير استخباراتية الى أن إيران احتفظت بنحو 70% من صواريخها الباليستية ومنصاتها، مما يعزز شعورها بالانتصار، وهو ما وصفته الصحيفة بـ"الضربة القاضية" للمنطقة، وسط انتقادات حادة لعدد من الدول الخليجية، خاصة السعودية، التي وُصف موقفها بـ"الشلل" أمام طهران، على الرغم من ترسانة الأسلحة التي تملكها.

وقد وجهت الصحيفة انتقادا لاذعا للمستوى السياسي الإسرائيلي، الذي سمح للولايات المتحدة بربط مسألة وقف إطلاق النار في إيران بملف لبنان، معتبرة أن ذلك منح إيران "الجائزة الكبرى" عبر هذا الربط، وفقا لتقارير عبرية.

وفي سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" تدير حاليا "معركة دفاعية" على جزء محدود من الساحة اللبنانية، من دون الانتقال إلى الهجوم، وهو وضع يلقي بظلال من الخطورة على الأبعاد الاستراتيجية والميدانية، في ظل احتمالات عالية لوقوع أهداف على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات

