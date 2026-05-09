مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي الرئيس السوري الانتقالي، محمد الجولاني في قصر الشعب بالعاصمة دمشق
وكالة الأنباء اللبنانية: استشهاد أب وإصابة ابنته جراء غارات من طائرة مسيرة للعدو على مدينة النبطية جنوبي البلاد
المقاومة الإسلامية: مجاهدو المقاومة يستهدفون تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة
"سانا": وفد لبناني يترأسه رئيس الحكومة نواف سلام يصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة لسورية
مصادر فلسطينية: سرايا القدس تنعى كوكبة من قادة الاختصاصات العسكرية ارتقوا شهداء خلال الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير: تم مصادرة وتوقيف 262 عقارًا تعود لعملاء و سيتم مصادرة هذه الممتلكات لصالح الشعب
النائب فضل الله: نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معيّنة
النائب فضل الله: لولا المقاومين الأبطال لكان العدو اليوم في بيروت كما حصل عام 1982