تجمعات شعبية في أهواز تؤكد الوحدة والولاء للوطن ضد تهديدات العدو السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٦ ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش في أوقاتٍ تشهد فيها تهديدات اميركية الا إن الايرانيين يؤكدون امتلاكهم صناعة الأمل وروح التضامن. ففي مدينة اهواز جنوب غرب ايران، خرج الأهالي في أجواءٍ مفعمة بروح التكاتف والإصرار للوحدة الوطنية ليؤكدوا أن المجتمع الإيراني يبقى متماسكا يستطيع أن يواجه الصعاب بروحٍ واحدة وعزيمة لا تلين. للمزيد إليكم الفيديو المرفق.. كلمات دليلية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المسيرات الليلية في إيران دعم البلاد