مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي الرئيس السوري الانتقالي، محمد الجولاني في قصر الشعب بالعاصمة دمشق
وكالة الأنباء اللبنانية: استشهاد أب وإصابة ابنته جراء غارات من طائرة مسيرة للعدو على مدينة النبطية جنوبي البلاد
المقاومة الإسلامية: مجاهدو المقاومة يستهدفون تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة
"سانا": وفد لبناني يترأسه رئيس الحكومة نواف سلام يصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة لسورية
مصادر فلسطينية: سرايا القدس تنعى كوكبة من قادة الاختصاصات العسكرية ارتقوا شهداء خلال الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير: تم مصادرة وتوقيف 262 عقارًا تعود لعملاء و سيتم مصادرة هذه الممتلكات لصالح الشعب
النائب فضل الله: نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معيّنة
النائب فضل الله: لولا المقاومين الأبطال لكان العدو اليوم في بيروت كما حصل عام 1982

كتلة الوفاء للمقاومة: سنتصدى للعدوان ولن نسمح بالعودة إلى ما قبل 2 آذار

السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٦
٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش
كتلة الوفاء للمقاومة: سنتصدى للعدوان ولن نسمح بالعودة إلى ما قبل 2 آذار
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المقاومة في لبنان لن تسمح بالعودة إلى المرحلة السابقة، وأنها سترد على أي اعتداء "إسرائيلي"على القرية اللبنانية أو الضاحية الجنوبية.

وأشاد النائب اللبناني"حسن فضل الله" بوحدة الشعب والمقاومين في مواجهة التحديات وقال خلال احتفال تكريمي في الغبيري: "نحن في موقع دفاعي عن وجودنا ومصيرنا، وهناك مرحلة جديدة لا تقبل العودة إلى ما قبل 2 آذار، فعندما يعتدي العدو على قرانا وبلداتنا، فإن عليه أن يتوقع الرد".

وأضاف أن المقاومة ستبقى حاضرة، مهما كانت الأثمان والتحديات فهي قوية بالمقاومين الأبطال الذين يقاتلون العدو إلى هذه اللحظة في القرى الأمامية ببسالة وجرأة وشجاعة ووعي وحكمة، ومعهم يمكن استثمار عوامل الوحدة الداخلية من أجل تقوية الموقف الوطني في مواجهة هذا العدوان "الإسرائيلي"، ولا يجوز لأحد أن يفرّط بعوامل القوة، وخصوصا المقاومة.

وأشار إلى وجود مسارين مختلفين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، داعيا إلى وحدة وطنية والتفاف حول الخيار المقاوم، مؤكدا أن العدوان هو تهديد وجودي على كامل لبنان، وأن الشرعية الدستورية والأطر الوطنية تؤكد دعم المقاومة والوسائل كافة لتحرير الأرض واستعادة الأسرى.

ودعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة والنائب في البرلمان اللبناني إلى الالتزام بنصوص الدستور واتفاق الطائف، محذرا من التجاوزات التي تهدد الوحدة الوطنية،مشيرا إلى أن المقاومة تشكل السند الأساسي للدفاع عن لبنان، وأن المفاوضات المباشرة مع العدو تشكل مسارا تنازليا، داعيا السلطة إلى العودة لمسار التفاهمات الوطنية التي تعزز موقف لبنان.

وفي الختام، أكد النائب "فضل الله" على "أن الرد على الاعتداءات "الإسرائيلية" ضروري، وأن المقاومة ستظل في موقع الدفاع، وستعيد لبنان إلى مكانته المشرّفة، ولن يتمكن العدو من البقاء على أرضه".

بسلاحه الجديد وصواريخ نوعية ..حزب الله يرد على استهداف "إسرائيل" للضاحية

الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية والتداعيات المحتملة

سلاح حزب الله الجديد يقوّض دفاعات الاحتلال ويثير قلق انتقال التكتيكات

