مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي الرئيس السوري الانتقالي، محمد الجولاني في قصر الشعب بالعاصمة دمشق
وكالة الأنباء اللبنانية: استشهاد أب وإصابة ابنته جراء غارات من طائرة مسيرة للعدو على مدينة النبطية جنوبي البلاد
المقاومة الإسلامية: مجاهدو المقاومة يستهدفون تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة
"سانا": وفد لبناني يترأسه رئيس الحكومة نواف سلام يصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة لسورية
مصادر فلسطينية: سرايا القدس تنعى كوكبة من قادة الاختصاصات العسكرية ارتقوا شهداء خلال الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير: تم مصادرة وتوقيف 262 عقارًا تعود لعملاء و سيتم مصادرة هذه الممتلكات لصالح الشعب
النائب فضل الله: نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معيّنة
النائب فضل الله: لولا المقاومين الأبطال لكان العدو اليوم في بيروت كما حصل عام 1982

السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٦
١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش
الحاج حسن: بعض مسؤولي لبنان متواطئون أمام التدخلات الأمريكية
قال رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل والنائب "حسين الحاج حسن" إن بعض مسؤولي لبنان يتواطؤون أمام التدخلات الأمريكية، ويصمتون أمام العدوان الإسرائيلي، ما يعكس تلاعبا بمصير الوطن وغيابا للموقف الوطني الواضح في مواجهة التحديات.

قال رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن "إن السلطة في لبنان صمٌ وبكمٌ وعميٌ أمام الأميركان و تتجه نحو جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، رغم عدم تحقيق أي تقدم في ملف وقف إطلاق النار، في ظل خرق العدو المستمر لاتفاق التهدئة من خلال تدمير المنازل، والاعتداءات، وقتل وجرح المدنيين، وعمليات الإخلاء، مع غياب ردود الفعل الوطنية الرسمية.

واعتبر الحاج حسن خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد المهندس علي عدنان الحاج حسن في مجمع الإمام الصادق (ع)، أن بعض مسؤولي السلطة اللبنانيين يبدون حالة من الصمم والبلادة أمام التصريحات الأمريكية، خاصةً بعد تصريح السفير الأمريكي الذي قال إن واشنطن قد لا تنتظر طويلاً لتولي اهتمامها بالملف اللبناني، في ظل التدمير والقتل والتهجير الذي يتعرض له الشعب اللبناني.

وأشار إلى أن هذا التصريح يعكس تجاهلا مقصودا من قبل المسؤولين اللبنانيين، مؤكدا أن السكوت أمام الظلم والتواطؤ يجرئ المعتدي ويشجع على استمراره، في حين أن الحضور الوطني يتطلب موقفا واضحا يردع المحتل ويعيد الحقوق إلى أصحابها، من خلال انسحاب العدو، ووقف الأعمال العدائية، وعودة النازحين، واستعادة الأسرى، وإعادة الإعمار.

وأدان النائب الحاج حسن "ضعف وتواطؤ بعض المسؤولين اللبنانيين، الذين باتوا يتجاهلون خطابات المسؤولين الأمريكيين ويصمتون أمام التدخلات السافرة، وكأنهم غير معنيين بما يحدث من تدمير وتهجير في بلدهم".

وقال: "إن السكوت عن الظالمين يهدد كرامة الوطن، وعلينا أن نتمسك بموقف موحد يدافع عن سيادة لبنان وكرامته".

السفير الإيراني لدى إيطاليا: طهران تتمسك بالنهج "المقاومة والدبلوماسية"

إيران تطالب منظمة "WAIPA" إدانة العدوان الأمريكي-الصهيوني

تفاصیل الاشتباکات في مضیق هرمز .. وإحباط الخطة الامريكية

كيف يحول الصمود الإيراني أحلام ترامب الى مستنقع؟

المنطقة تدخل مرحلة الاشتباك تحت سقف التفاوض

