كيف يحول الصمود الإيراني أحلام ترامب الى مستنقع؟

وبذلت الولايات المتحدة جهودًا مضنية لإجبار إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، فضلًا عن قبول مطالب واشنطن الأساسية لكن كل ذلك باء بالفشل، وحول هذا وصفت صحيفة شبيغل الالمانية الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالمتردد، وقالت،مع تصاعد التوترات العسكرية وبدء الضربات الصاروخية، أدت استراتيجية البيت الأبيض غير الواضحة إلى إرباك الحلفاء وزيادة خطر نشوب صراع شامل في المنطقة.

ويرى المحللون أن السياسة الاميركية الغير مدروسة والتي أبعدت الحلفاء التقليديين عن واشنطن ظهرت في كثير من المواقف ومنها تعليق مشروع ما يسمى بالحرية لمضيق هرمز، حيث قالت شبكة إم إس ناو ان الضغط العسكري على الأرض لم يقابله جهود دبلوماسية موازية، مما أدى إلى وصول هذا المشروع إلى طريق مسدود قبل تحقيق أي إنجازات ملموسة، كما يرى المحللون أن الإنهاء المبكر للعملية يُشير إلى تحديات خطيرة تواجه الولايات المتحدة في الحفاظ على وجود عسكري قوي في المنطقة.

