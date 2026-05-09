إيران تطالب منظمة "WAIPA" إدانة العدوان الأمريكي-الصهيوني

وأكد نائب وزير الاقتصاد ورئيس منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والتقنية "مهدي حيدري"؛في رسالته إلى رئيس الرابطة، على أن عضوية إيران في الرابطة منذ عام 2002 ساهمت في تعزيز التعاون وتطوير الخبرات الفنية، وأن استهداف إيران من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتطلب موقفا واضحا من المنظمة الدولية.

وأضاف حيدري أن المنظمة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية المستدامة، مدعوة أخلاقيا وإنسانيا لإدانة الاعتداءات، خاصة وأنها مؤسسة تعنى بتشجيع الاستثمار وتحقيق السلام والتنمية.

وفي الختام، شدد حيدري على أن إيران ستعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وستعتمد على التعاون مع الجهات التي تلتزم بالمبادئ المهنية والحياد، مؤكدا أن إدانة العدوان هو أقل ما يجب على منظمة "WAIPA" القيام به، وأن ذلك سيسهم في تعزيز العلاقات الدولية والاستثمار المستدام مع الجمهورية الإسلامية.