عاجل:
مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يلتقي الرئيس السوري الانتقالي، محمد الجولاني في قصر الشعب بالعاصمة دمشق
وكالة الأنباء اللبنانية: استشهاد أب وإصابة ابنته جراء غارات من طائرة مسيرة للعدو على مدينة النبطية جنوبي البلاد
المقاومة الإسلامية: مجاهدو المقاومة يستهدفون تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة
"سانا": وفد لبناني يترأسه رئيس الحكومة نواف سلام يصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة لسورية
مصادر فلسطينية: سرايا القدس تنعى كوكبة من قادة الاختصاصات العسكرية ارتقوا شهداء خلال الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير: تم مصادرة وتوقيف 262 عقارًا تعود لعملاء و سيتم مصادرة هذه الممتلكات لصالح الشعب
النائب فضل الله: نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معيّنة
النائب فضل الله: لولا المقاومين الأبطال لكان العدو اليوم في بيروت كما حصل عام 1982

إيران تطالب منظمة "WAIPA" إدانة العدوان الأمريكي-الصهيوني

السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٦
٠١:١٨ بتوقيت غرينتش
إيران تطالب منظمة
وجهت منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية رسالة رسمية إلى الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار "WAIPA"دعت فيها إلى إدانة العدوان الصهيوأمريكي مؤخرا على الأراضي الإيرانية.

وأكد نائب وزير الاقتصاد ورئيس منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والتقنية "مهدي حيدري"؛في رسالته إلى رئيس الرابطة، على أن عضوية إيران في الرابطة منذ عام 2002 ساهمت في تعزيز التعاون وتطوير الخبرات الفنية، وأن استهداف إيران من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتطلب موقفا واضحا من المنظمة الدولية.

وأضاف حيدري أن المنظمة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية المستدامة، مدعوة أخلاقيا وإنسانيا لإدانة الاعتداءات، خاصة وأنها مؤسسة تعنى بتشجيع الاستثمار وتحقيق السلام والتنمية.

وفي الختام، شدد حيدري على أن إيران ستعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وستعتمد على التعاون مع الجهات التي تلتزم بالمبادئ المهنية والحياد، مؤكدا أن إدانة العدوان هو أقل ما يجب على منظمة "WAIPA" القيام به، وأن ذلك سيسهم في تعزيز العلاقات الدولية والاستثمار المستدام مع الجمهورية الإسلامية.

هاريس تصف عدوان ترامب على ايران بـ'الهراء' وتصرفه 'ليس غبياً بل خطير'

اتهامات متبادلة بين حزبيي الكونغرس حول تداعيات العدوان على ايران

مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سلوك اميركا يهدد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

