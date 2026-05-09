تفاصیل الاشتباکات في مضیق هرمز .. وإحباط الخطة الامريكية

وركزت حلقة اليوم على تجدد الاشتباكات بين القوات الايرانية والأمريكية في الخليج الفارسي وقراءة الميدان البحري، وأهداف العملية الأمريكية يوم أمسن ومهمة المدمرات الأمريكية، والتطورات الميدانية والسياسية بين ايران وأمريكا، ومحاولة إسرائيل والإمارات جر ترامب الى سيناريو عسكري ضد إيران، والانهيار الشعبي لترامب في أمريكا، وتصريح الجيش الايراني حول تفاصيل الاشتباكات، بالاضافة الى جبهة جنوب لبنان ، ومفاوضات الحكومة اللبنانية مع إسرائيل، والهدف من الحشودات العسكرية في المنطقة..

