عاجل:
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي قرب المسبح في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضية
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيّرات تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف
تجمعات شعبية حاشدة في ميدان الثورة في طهران للتأكيد على الوحدة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي
الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة على دفعتين مستهدفا حي الراهبات في مدينة النبطية جنوب لبنان
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيّرات تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف
حماس: تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يشكّل جريمة حرب
حاكم إقليم دارفور: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار فعلى الدعم السريع الخروج من المدن والإفراج عن المختطفين
حاكم إقليم دارفور: لن نقبل بإفلات مرتكبي الانتهاكات في الجنينة والفاشر بدارفور من العقاب
مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين

السفير الإيراني لدى إيطاليا: طهران تتمسك بالنهج "المقاومة والدبلوماسية"

السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٦
٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش
السفير الإيراني لدى إيطاليا: طهران تتمسك بالنهج
أكد السفير الإيراني لدى إيطاليا "محمدرضا صبوري"، أن استراتيجية أمريكا العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية باءت بالفشل، وتبقي طهران باب الدبلوماسية مفتوحا للتوصل إلى اتفاق عادل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال "المؤتمر الدولي لمعرفة إيران؛ الجذور، الأسباب والتداعيات لمقاومة شعبية كبرى" الذي عُقد، السبت، في العاصمة الإيطالية روما، حيث استعرض المكانة الاستراتيجية لإيران في النظام العالمي الجديد، وتناول أبعاد المواجهات الأخيرة وصمود الشعب الإيراني في مواجهة الاعتداءات العسكرية.

وقال "صبوري" في إشارة إلى الموقع الجيوسياسي المتميز لإيران كحلقة وصل بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا: إن أهمية إيران لا تقتصر على منابع النفط والغاز الهائلة فحسب، بل إن الهوية الحضارية الممتدة لآلاف السنين والعمق الاستراتيجي الثقافي قد حولا هذا البلد إلى لاعب متميز ومستقل في المنطقة.

ولفت السفير الإيراني إلى التحولات الأخيرة والصراعات العسكرية لعامي 2025 و2026، مضیفا أن الأعداء وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم في مشروعي "فرض العقوبات" و"إيرانوفوبيا"، لجأوا إلى العدوان العسكري الصارخ.

وأضاف: في حين أن إيران قد دخلت المفاوضات بحسن نية، إلا أن الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني خانا الدبلوماسية في خضم المحادثات. ومع ذلك، منعت الجمهورية الإسلامية المعتدين من تحقيق أهدافهم من خلال الاعتماد على القدرات الدفاعية المحلية والانسجام الداخلي.

وفي جانب آخر من كلمته،قال السفير الإيراني في إشارة إلى الإنجازات المحلية: إن تطوير صناعات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية قد تم فقط بهدف الردع والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وأكد "صبوري" على النهج المزدوج المتمثل في "المقاومة والدبلوماسية"، مردفا أن إيران باتت الآن في موقع متميز.

وأعلن في ختام کلمته:إن الجمهورية الإسلامية، مع استعدادها الكامل للدفاع عن المصالح الوطنية، ما زالت تبقي مسار الدبلوماسية مفتوحا للتوصل إلى اتفاق عادل، شريطة أن يتعظ المعتدون من الإخفاقات الأخيرة ويحترموا القانون الدولي.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

كيف يحول الصمود الإيراني أحلام ترامب الى مستنقع؟

كيف يحول الصمود الإيراني أحلام ترامب الى مستنقع؟

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : إنهاء الحرب هو الحل الوحيد في مضيق هرمز

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : إنهاء الحرب هو الحل الوحيد في مضيق هرمز

بعثة إيران بالأمم المتحدة: الحل القابل للتطبيق في مضيق هرمز هو إنهاء الحرب

بعثة إيران بالأمم المتحدة: الحل القابل للتطبيق في مضيق هرمز هو إنهاء الحرب

0% ...

آخرالاخبار

اعتقال عشرات العلماء وأساتذة الحوزات في البحرين

العميد موسوي: نحن بانتظار أوامر الإطلاق

وزارة الصحة اللبنانية: شهيد و13 جريحاً من بينهم 6 أطفال وسيدتان في العداون الإسرائيلي على بلدة بدياس قضاء صور

26 شهيداً في يوم واحد من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

انسحاب لاعبة تنس إيرانية من مواجهة ممثلة الكيان الصهيوني

مفتي عُمان يدعو المسلمين إلى دعم إيران وغزة

قيادة القوة البحرية في حرس الثورة: أي تعرض لناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيؤدي إلى هجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو

حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي قرب المسبح في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضية

حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيّرات تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف

تجمعات شعبية حاشدة في ميدان الثورة في طهران للتأكيد على الوحدة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي