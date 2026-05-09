حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي قرب المسبح في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضية
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيّرات تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف
تجمعات شعبية حاشدة في ميدان الثورة في طهران للتأكيد على الوحدة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي
الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة على دفعتين مستهدفا حي الراهبات في مدينة النبطية جنوب لبنان
حماس: تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يشكّل جريمة حرب
حاكم إقليم دارفور: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار فعلى الدعم السريع الخروج من المدن والإفراج عن المختطفين
حاكم إقليم دارفور: لن نقبل بإفلات مرتكبي الانتهاكات في الجنينة والفاشر بدارفور من العقاب
مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين

السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٦
٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: نشارك في كأس العالم 2026 بالتأكيد
أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم على مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، وذلك قبل حوالي شهر من انطلاق البطولة الرسمية.

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن منتخب بلاده سيشارك بكل تأكيد في كأس العالم 2026، فعلى الدولة المضيفة أخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار.

وأوضح الاتحاد أن المنتخب يواصل استعداداته بشكل مكثف في المركز الوطني تحت قيادة طاقم فني ذو خبرة، وذلك قبل قرابة شهر من انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن المعسكرات التدريبية الأخيرة شملت عشرات الحصص التدريبية، إضافة إلى مباراتين وديتين، على أن يستمر البرنامج حتى موعد سفر الفريق إلى تركيا.

وأكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم؛ أن تأهل المنتخب للبطولة جاء "بجدارة واستحقاق"، وأن مشاركة إيران أمر ثابت لا يمكن أن تؤثر فيه الضغوط الخارجية.

وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة أن تراعي الجهة المضيفة ما سماها "الملاحظات الإيرانية".

كما أكد الاتحاد أن الوفد الإيراني سيحضر البطولة وهو متمسك بمعتقداته وثقافته، مشيرا إلى أن هذا النهج ظهر بوضوح خلال وجود الوفد في كندا.

واختتم الاتحاد بيانه بالتركيز على أن "المعركة الحقيقية" ينبغي أن تبقى داخل الملعب لكرة القدم، محذرا المضيف من محاولة نقل الخلافات إلى ميادين أخرى،بالتأكيد على أن التجارب السابقة للشعب الإيراني تُظهر القدرة على مواجهة التحديات.

