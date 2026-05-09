الاتحاد الإيراني لكرة القدم: نشارك في كأس العالم 2026 بالتأكيد

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن منتخب بلاده سيشارك بكل تأكيد في كأس العالم 2026، فعلى الدولة المضيفة أخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار.

وأوضح الاتحاد أن المنتخب يواصل استعداداته بشكل مكثف في المركز الوطني تحت قيادة طاقم فني ذو خبرة، وذلك قبل قرابة شهر من انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن المعسكرات التدريبية الأخيرة شملت عشرات الحصص التدريبية، إضافة إلى مباراتين وديتين، على أن يستمر البرنامج حتى موعد سفر الفريق إلى تركيا.

وأكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم؛ أن تأهل المنتخب للبطولة جاء "بجدارة واستحقاق"، وأن مشاركة إيران أمر ثابت لا يمكن أن تؤثر فيه الضغوط الخارجية.

وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة أن تراعي الجهة المضيفة ما سماها "الملاحظات الإيرانية".

كما أكد الاتحاد أن الوفد الإيراني سيحضر البطولة وهو متمسك بمعتقداته وثقافته، مشيرا إلى أن هذا النهج ظهر بوضوح خلال وجود الوفد في كندا.

واختتم الاتحاد بيانه بالتركيز على أن "المعركة الحقيقية" ينبغي أن تبقى داخل الملعب لكرة القدم، محذرا المضيف من محاولة نقل الخلافات إلى ميادين أخرى،بالتأكيد على أن التجارب السابقة للشعب الإيراني تُظهر القدرة على مواجهة التحديات.