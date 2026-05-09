حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي قرب المسبح في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضية
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيّرات تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف
تجمعات شعبية حاشدة في ميدان الثورة في طهران للتأكيد على الوحدة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي
الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة على دفعتين مستهدفا حي الراهبات في مدينة النبطية جنوب لبنان
حماس: تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يشكّل جريمة حرب
حاكم إقليم دارفور: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار فعلى الدعم السريع الخروج من المدن والإفراج عن المختطفين
حاكم إقليم دارفور: لن نقبل بإفلات مرتكبي الانتهاكات في الجنينة والفاشر بدارفور من العقاب
مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين

طهران: تم ترميم 70% من الأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة في المحافظة
 أعلن نائب محافظ طهران، سيد كمال الدين مير جعفريان، أن أكثر من 70% من الأضرار التي لحقت بمحافظة طهران جراء الحرب الأخيرة قد تم ترميمها، مشيرا إلى تضرر 60 ألف وحدة سكنية في المحافظة.

وأوضح مير جعفريان، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة رفع الأنقاض، أن الهجمات الأخيرة تسببت في أضرار كبيرة للبنى التحتية والوحدات السكنية والخدمية والعسكرية في المحافظة، إلا أن عمليات الترميم وإعادة الإعمار تتقدم بسرعة.

وأضاف أن ما يقرب من 60 ألف وحدة سكنية تضررت، بالإضافة إلى عدد كبير من المنشآت العسكرية والأمنية والخدمية والعامة. كما تضررت حوالي 11 ألف مركبة، بما فيها السيارات والدراجات النارية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الفرق التشغيلية في مجالات المياه والكهرباء والغاز والوقود تدخلت منذ الساعات الأولى للهجمات، وتم احتواء الجزء الأكبر من المشاكل خلال الأيام الأولى.

وأكد أن حالة الكهرباء عادت تقريبا إلى ما كانت عليه قبل الهجمات، وأن أعمال الترميم مستمرة في مجالات المياه والصرف الصحي والوقود.

وفيما يتعلق بإعادة بناء الوحدات السكنية، أوضح مير جعفريان أنه من بين حوالي 60 ألف وحدة متضررة، تم ترميم ما يقرب من 40 ألف وحدة تعرضت لأضرار طفيفة تتراوح نسبتها بين 70% و80%.

كما بدأت أعمال إعادة بناء الوحدات ذات الدمار المتوسط أو التي تحتاج إلى تدعيم، ودخل نحو ألف وحدة المرحلة التنفيذية.

وأعلن نائب محافظ طهران عن قيام بلديات المناطق برفع الأنقاض وتطهير المناطق المتضررة، مؤكداً استمرار هذه الإجراءات في 17 نقطة تعرضت لأضرار أكثر خطورة.

وفيما يخص المركبات المتضررة، ذكر مير جعفريان أنه من بين حوالي 11 ألف مركبة متضررة، اكتملت ملفات 8 آلاف منها وتم تقييمها من قبل البنك المركزي وشركة التأمين الإيرانية.

وقد بدأت دفعات التعويض عن الأضرار للمرحلة الأولى بحد أقصى 30 مليون تومان، وتسلم نحو 100 سيارة تعويضاتها حتى الآن.

