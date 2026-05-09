طهران: تم ترميم 70% من الأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة في المحافظة

وأوضح مير جعفريان، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة رفع الأنقاض، أن الهجمات الأخيرة تسببت في أضرار كبيرة للبنى التحتية والوحدات السكنية والخدمية والعسكرية في المحافظة، إلا أن عمليات الترميم وإعادة الإعمار تتقدم بسرعة.

وأضاف أن ما يقرب من 60 ألف وحدة سكنية تضررت، بالإضافة إلى عدد كبير من المنشآت العسكرية والأمنية والخدمية والعامة. كما تضررت حوالي 11 ألف مركبة، بما فيها السيارات والدراجات النارية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الفرق التشغيلية في مجالات المياه والكهرباء والغاز والوقود تدخلت منذ الساعات الأولى للهجمات، وتم احتواء الجزء الأكبر من المشاكل خلال الأيام الأولى.

وأكد أن حالة الكهرباء عادت تقريبا إلى ما كانت عليه قبل الهجمات، وأن أعمال الترميم مستمرة في مجالات المياه والصرف الصحي والوقود.

وفيما يتعلق بإعادة بناء الوحدات السكنية، أوضح مير جعفريان أنه من بين حوالي 60 ألف وحدة متضررة، تم ترميم ما يقرب من 40 ألف وحدة تعرضت لأضرار طفيفة تتراوح نسبتها بين 70% و80%.

كما بدأت أعمال إعادة بناء الوحدات ذات الدمار المتوسط أو التي تحتاج إلى تدعيم، ودخل نحو ألف وحدة المرحلة التنفيذية.

وأعلن نائب محافظ طهران عن قيام بلديات المناطق برفع الأنقاض وتطهير المناطق المتضررة، مؤكداً استمرار هذه الإجراءات في 17 نقطة تعرضت لأضرار أكثر خطورة.

وفيما يخص المركبات المتضررة، ذكر مير جعفريان أنه من بين حوالي 11 ألف مركبة متضررة، اكتملت ملفات 8 آلاف منها وتم تقييمها من قبل البنك المركزي وشركة التأمين الإيرانية.

وقد بدأت دفعات التعويض عن الأضرار للمرحلة الأولى بحد أقصى 30 مليون تومان، وتسلم نحو 100 سيارة تعويضاتها حتى الآن.