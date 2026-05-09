عرين المقاومة.. طيردبا تتحدى الاحتلال بصمود أهلها رغم غارات الاحتلال السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٦ ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش بلدة طير دبا، إحدى قرى قضاء صور جنوب لبنان، شكلت بصمود أهلها عنوانا لقرى المواجهة مع الاحتلال رغم استهدافها بعشرات الغارات وسقوط عدد كبير من أبنائها بين شهيد وجريح. كاميرا العالم زارت البلدة ووثقت جرائم العدو لتعكس صورة بين مسار عدواني يقوم على القتل والتهجير، وإرادة شعبية تتمسك بالمقاومة والأرض مهما بلغت... للمزيد إليكم الفيديو المرفق... كلمات دليلية المقاومة اللبنانية بلدة طيردبا الغارات الاسرائيلية على لبنان