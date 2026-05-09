تداعيات الحرب على الولايات المتحدة

يقال في العلم العسكري أقدم أفخاخ الحروب الحديثة هو الاعتقاد بأن عملية عسكرية سريعة ودقيقة تؤدي الى نتائج دقيقة وسريعة.

وقع ترامب في فخ الأفخاخ إذن لكنه لم يقع وحده، جر معه العالم برمته.

مغامرة ترامب غير المحسوبة فجر أزمة طاقة غير مسبوقة عالميا وداخليا استطلاعات الرأي سلبية جدا.

الحرب الأخيرة كشفت خللا عميقا في الاستراتيجية العسكرية والاخلاقية الامريكية.

ونمر ذكرى انسحاب ترامب من اتفاق 2015 ولو بقي حينها لما وصلنا الى هنا، لكن من يدعي بأنه أنجح رجل صفقات يعيد الأخطاء القاتلة نفسها والفاتورة لا تزال مفتوحة.

ولتسليط الضوء على الموضوع استضافت حلقة اليوم الإعلامي والخبير في الشؤون الاستراتيجية الدكتور منير بلقسام...

