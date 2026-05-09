إصابة ضابط وجنديين "إسرائيليين" في جنوب لبنان بمسيرة لحزب الله

وإعترف جيش الإحتلال في بيان بأن جنديا أصيب بجروح خطيرة، بينما أصيب ضابط احتياط وجندي آخر بجروح متوسطة، مشيرا إلى أن المسيرة استهدفت قواته العاملة في جنوب لبنان.

ولم يحدد الاحتلال نوع المسيرة المستخدمة، لكنه أشار إلى أن المسيرات التي يعتمد فيها حزب الله على تقنية الألياف الضوئية تثير قلقا متزايدا في الكيان، ووصفها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سابقا بأنها "تهديد رئيسي" نظرا لصعوبة رصدها.

وأوضح الجيش الصهيوني أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلاتهم.

وأعلن حزب الله، السبت، تنفيذه عمليات استهدفت آليات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال في جنوب لبنان، بالإضافة إلى التصدي لمسيرة إسرائيلية، وذلك ردا على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على بلدات لبنانية جنوبية.

تأتي هذه العمليات وسط تصعيد إسرائيلي واسع شهدته جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، شمل قصفا مدفعيا مكثفا وعمليات نسف لمنازل وإنذارات بالإخلاء في عدد من البلدات، ما أسفر عن استشهاد 34 مدنيا، بينهم عنصر في الدفاع المدني اللبناني، وإصابة آخرين، في أكثر من 80 هجوما إسرائيليا.

ويشن جيش الاحتلال هجمات على لبنان ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس/آذار، أسفر عن استشهاد 2759 شخصا وإصابة 8 آلاف و512 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، وفقا لأحدث المعطيات الرسمية اللبنانية.

ورغم سريان وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/نيسان، يواصل جيش الاحتلال توغله في جنوب لبنان وعمليات النسف والتدمير الممنهج للمنازل والمباني وتهجير السكان قسرا من عشرات القرى.