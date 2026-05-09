عاجل:
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي قرب المسبح في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضية
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيّرات تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف
تجمعات شعبية حاشدة في ميدان الثورة في طهران للتأكيد على الوحدة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي
الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة على دفعتين مستهدفا حي الراهبات في مدينة النبطية جنوب لبنان
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيّرات تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف
حماس: تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يشكّل جريمة حرب
حاكم إقليم دارفور: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار فعلى الدعم السريع الخروج من المدن والإفراج عن المختطفين
حاكم إقليم دارفور: لن نقبل بإفلات مرتكبي الانتهاكات في الجنينة والفاشر بدارفور من العقاب
مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين

إصابة ضابط وجنديين "إسرائيليين" في جنوب لبنان بمسيرة لحزب الله

السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٦
٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش
إصابة ضابط وجنديين
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، عن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في جنوب لبنان، جراء هجوم مسيرة أطلقها حزب الله.

وإعترف جيش الإحتلال في بيان بأن جنديا أصيب بجروح خطيرة، بينما أصيب ضابط احتياط وجندي آخر بجروح متوسطة، مشيرا إلى أن المسيرة استهدفت قواته العاملة في جنوب لبنان.

ولم يحدد الاحتلال نوع المسيرة المستخدمة، لكنه أشار إلى أن المسيرات التي يعتمد فيها حزب الله على تقنية الألياف الضوئية تثير قلقا متزايدا في الكيان، ووصفها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سابقا بأنها "تهديد رئيسي" نظرا لصعوبة رصدها.

وأوضح الجيش الصهيوني أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلاتهم.

وأعلن حزب الله، السبت، تنفيذه عمليات استهدفت آليات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال في جنوب لبنان، بالإضافة إلى التصدي لمسيرة إسرائيلية، وذلك ردا على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على بلدات لبنانية جنوبية.

تأتي هذه العمليات وسط تصعيد إسرائيلي واسع شهدته جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، شمل قصفا مدفعيا مكثفا وعمليات نسف لمنازل وإنذارات بالإخلاء في عدد من البلدات، ما أسفر عن استشهاد 34 مدنيا، بينهم عنصر في الدفاع المدني اللبناني، وإصابة آخرين، في أكثر من 80 هجوما إسرائيليا.

ويشن جيش الاحتلال هجمات على لبنان ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس/آذار، أسفر عن استشهاد 2759 شخصا وإصابة 8 آلاف و512 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، وفقا لأحدث المعطيات الرسمية اللبنانية.

ورغم سريان وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/نيسان، يواصل جيش الاحتلال توغله في جنوب لبنان وعمليات النسف والتدمير الممنهج للمنازل والمباني وتهجير السكان قسرا من عشرات القرى.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الجيش

الجيش "الإسرائيلي": إصابة 4 جنود في هجوم بطائرة مسيرة مذخرة جنوبي لبنان

تسونامي

تسونامي "اضطرابات حادة" تضرب جنود الإحتلال بسبب الحرب

استهداف مراكز وتجمع جنود الاحتلال والتحكم القيادي بالاراضي المحتلة

استهداف مراكز وتجمع جنود الاحتلال والتحكم القيادي بالاراضي المحتلة

0% ...

آخرالاخبار

اعتقال عشرات العلماء وأساتذة الحوزات في البحرين

العميد موسوي: نحن بانتظار أوامر الإطلاق

وزارة الصحة اللبنانية: شهيد و13 جريحاً من بينهم 6 أطفال وسيدتان في العداون الإسرائيلي على بلدة بدياس قضاء صور

26 شهيداً في يوم واحد من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

انسحاب لاعبة تنس إيرانية من مواجهة ممثلة الكيان الصهيوني

مفتي عُمان يدعو المسلمين إلى دعم إيران وغزة

قيادة القوة البحرية في حرس الثورة: أي تعرض لناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيؤدي إلى هجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو

حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي قرب المسبح في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضية

حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيّرات تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف

تجمعات شعبية حاشدة في ميدان الثورة في طهران للتأكيد على الوحدة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي