مفتي عُمان يدعو المسلمين إلى دعم إيران وغزة

وأدان الشيخ الخليلي في بيان له مساء اليوم نشره على حسابه الرسمي، "بكل شدة العدوان الصهيوني الغاشم على أرض غزة العزيزة ومن فيها من السكان، ونواسي المصابين في مصابهم"، مهنئاً "الشهداء الذين انقلبوا إلى الله بقلوب مطمئنة، ونفوس طامحة إلى الجهاد في سبيل الله، وندعو الله تعالى أن يتغمدهم برحماته، ويسكنهم فسيح جناته".

ودعا مفتي عمان "المسلمين جميعاً إلى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا العدوان في أرض غزة، أو في إيران، أو في أي بقعة من الأرض"، مؤكداً أن "الأمة الإسلامية أمة واحدة".

وشدد في ختام بيانه على وجوب "أن تتجسد وحدة الأمة الإسلامية في التفاف بعضها مع بعض، والتآزر على الحق، وعلى إزهاق الباطل، وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً".