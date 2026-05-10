انسحاب لاعبة تنس إيرانية من مواجهة ممثلة الكيان الصهيوني

سطرّت "هانا شعبان بور"، ممثلة إيران في نهائي بطولة الجولة العالمية للتنس، مشهداً خالداً من الغيرة الوطنية والوفاء للقيم الإنسانية على أرض الملعب، حيث رفضت خوض غمار المنافسة في نهائي فئة "الزوجي" أمام لاعبة من الكيان الصهيوني؛ وذلك تنديداً بالجرائم الأمريكية والصهيونية التي أدت لاستشهاد طلاب مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب.

وتواصلت منافسات جولة التنس العالمية "J60" المقامة في تركيا، حيث نجح نجم منتخبنا الوطني في بلوغ المباراة النهائية لفئة "الزوجي" باقتدار، رفقة زميله التركي في الفريق.

ومع تحديد الطرف الثاني في النهائي، والذي ضم لاعبين من روسيا والكيان الصهيوني، قررت "شعبان بور" الانسحاب من المواجهة الختامية؛ احتجاجاً على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا الكيان، وتضامناً مع أطفال غزة المظلومين وشهداء الحرب.

تأتي هذه الخطوة الشجاعة في وقت قدمت فيه "شعبان بور" (المصنفة السابعة) أداءً لافتاً في فئة "الفردي" أيضاً، حيث وصلت إلى ربع النهائي قبل أن تودع البطولة عقب مباراة ماراثونية وصعبة أمام المصنف الأول.