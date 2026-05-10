حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي قرب المسبح في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضية
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيّرات تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف
تجمعات شعبية حاشدة في ميدان الثورة في طهران للتأكيد على الوحدة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي
الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة على دفعتين مستهدفا حي الراهبات في مدينة النبطية جنوب لبنان
حماس: تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يشكّل جريمة حرب
حاكم إقليم دارفور: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار فعلى الدعم السريع الخروج من المدن والإفراج عن المختطفين
حاكم إقليم دارفور: لن نقبل بإفلات مرتكبي الانتهاكات في الجنينة والفاشر بدارفور من العقاب
مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين

انسحاب لاعبة تنس إيرانية من مواجهة ممثلة الكيان الصهيوني

انسحاب لاعبة تنس إيرانية من مواجهة ممثلة الكيان الصهيوني
أعلنت ممثلة التنس الإيرانية انسحابها من مواجهة لاعبة الكيان الصهيوني في نهائي الجولة العالمية المقامة في تركيا.

سطرّت "هانا شعبان بور"، ممثلة إيران في نهائي بطولة الجولة العالمية للتنس، مشهداً خالداً من الغيرة الوطنية والوفاء للقيم الإنسانية على أرض الملعب، حيث رفضت خوض غمار المنافسة في نهائي فئة "الزوجي" أمام لاعبة من الكيان الصهيوني؛ وذلك تنديداً بالجرائم الأمريكية والصهيونية التي أدت لاستشهاد طلاب مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب.

وتواصلت منافسات جولة التنس العالمية "J60" المقامة في تركيا، حيث نجح نجم منتخبنا الوطني في بلوغ المباراة النهائية لفئة "الزوجي" باقتدار، رفقة زميله التركي في الفريق.

ومع تحديد الطرف الثاني في النهائي، والذي ضم لاعبين من روسيا والكيان الصهيوني، قررت "شعبان بور" الانسحاب من المواجهة الختامية؛ احتجاجاً على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا الكيان، وتضامناً مع أطفال غزة المظلومين وشهداء الحرب.

تأتي هذه الخطوة الشجاعة في وقت قدمت فيه "شعبان بور" (المصنفة السابعة) أداءً لافتاً في فئة "الفردي" أيضاً، حيث وصلت إلى ربع النهائي قبل أن تودع البطولة عقب مباراة ماراثونية وصعبة أمام المصنف الأول.

عضو في البرلمان الأوروبي: قصف مدرسة الاطفال في ميناب كان متعمداً وجريمة حرب

نائب رئيس البرلمان: حادثة مدرسة "ميناب" عززت صمود الشعب الإيراني

إيران تبدأ الإجراءات القانونية لمتابعة مجزرة "مدرسة ميناب" قضائياً

إندونيسيا: مشاركة واسعة لمحبي الشعب الإيراني في يوم "بلا سيارات"

