اعتقال عشرات العلماء وأساتذة الحوزات في البحرين

وبدأ النظام الحاكم في البحرين يوم السبت، اعتقال عشرات العلماء الكبار والأساسيين وأساتذة الحوزات العلمية من الطائفة الشيعية في خطوة استفزازية خطيرة تجاوزت كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإسلامية والاخلاقية بينما لازالت حملات الاعتقال والاستهداف مستمرة حتى كتابة هذه الأسطر.

وسجل قسم حقوق الإنسان بچمعية الوفاق البحريني اعتقال اكثر من 40 عالماً من علماء الشيعة في البحرين خلال الساعات الماضية بينهم العلامة الشيخ محمد صنقور والعلامة الشيخ محمود العالي والعلامة الشيخ علي الصددي وهم أبرز علماء البحرين واهم خطباء الجمعة.

وتأتي خطوة الاعتقال بعد سلسلة من التجاوزات والاستهدافات الخطيرة والدقيقة التي اعتدت على شخصيات وعلماء وعوائل بحرينية من خلال أعمال القتل والتعذيب حتى الموت وسحب الجنسيات والاعتقالات والتهميش والإلغاء والإقدام على إجراءات انتقامية خطيرة بهدف القضاء على الوجود الشيعي الذي يشكل السواد الأعظم من أبناء شعب البحرين.

وطالبت الوفاق العالم الحر بضرورة التدخل الفوري لوقف هذا الجنون الطائفي المسعور وحذرت من أن القادم خطير وأن النظام تجاوز الخطوط الحمراء وأسقط كل عناوين العقد الاجتماعي حتى الصوري، وهدم كل جسور العودة.

وأكدت الوفاق أن البحرين بحاجة إلى عقد اجتماعي وبناء دستوري جديد لبناء دولة القانون والمؤسسات بدلاً من الدولة الأمنية المتهورة والمجنونة والفاشلة التي أرجعت البحرين مئات الأميال إلى الوراء سياسياً ومعيشياً وقانونياً وحقوقياً وإدارياً وحولتها إلى حالة من الفوضى والانتقام.