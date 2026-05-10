عاجل:
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي قرب المسبح في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضية
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيّرات تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف
تجمعات شعبية حاشدة في ميدان الثورة في طهران للتأكيد على الوحدة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي
الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة على دفعتين مستهدفا حي الراهبات في مدينة النبطية جنوب لبنان
حماس: تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يشكّل جريمة حرب
حاكم إقليم دارفور: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار فعلى الدعم السريع الخروج من المدن والإفراج عن المختطفين
حاكم إقليم دارفور: لن نقبل بإفلات مرتكبي الانتهاكات في الجنينة والفاشر بدارفور من العقاب
مصادر لبنانية: الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية استهدفت منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في حي المرج ما أدى الى تدميره وسقوط إصابات
مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: يجب تقديم دعم للشعب اللبناني ولا مبرر لاستهداف القطاع الصحي والصحفيين

اعتقال عشرات العلماء وأساتذة الحوزات في البحرين

اعتقال عشرات العلماء وأساتذة الحوزات في البحرين
اعتقل النظام البحريني، عشرات العلماء وأساتذة الحوزات العلمية من الطائفة الشيعية.

وبدأ النظام الحاكم في البحرين يوم السبت، اعتقال عشرات العلماء الكبار والأساسيين وأساتذة الحوزات العلمية من الطائفة الشيعية في خطوة استفزازية خطيرة تجاوزت كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإسلامية والاخلاقية بينما لازالت حملات الاعتقال والاستهداف مستمرة حتى كتابة هذه الأسطر.

وسجل قسم حقوق الإنسان بچمعية الوفاق البحريني اعتقال اكثر من 40 عالماً من علماء الشيعة في البحرين خلال الساعات الماضية بينهم العلامة الشيخ محمد صنقور والعلامة الشيخ محمود العالي والعلامة الشيخ علي الصددي وهم أبرز علماء البحرين واهم خطباء الجمعة.

وتأتي خطوة الاعتقال بعد سلسلة من التجاوزات والاستهدافات الخطيرة والدقيقة التي اعتدت على شخصيات وعلماء وعوائل بحرينية من خلال أعمال القتل والتعذيب حتى الموت وسحب الجنسيات والاعتقالات والتهميش والإلغاء والإقدام على إجراءات انتقامية خطيرة بهدف القضاء على الوجود الشيعي الذي يشكل السواد الأعظم من أبناء شعب البحرين.

وطالبت الوفاق العالم الحر بضرورة التدخل الفوري لوقف هذا الجنون الطائفي المسعور وحذرت من أن القادم خطير وأن النظام تجاوز الخطوط الحمراء وأسقط كل عناوين العقد الاجتماعي حتى الصوري، وهدم كل جسور العودة.

وأكدت الوفاق أن البحرين بحاجة إلى عقد اجتماعي وبناء دستوري جديد لبناء دولة القانون والمؤسسات بدلاً من الدولة الأمنية المتهورة والمجنونة والفاشلة التي أرجعت البحرين مئات الأميال إلى الوراء سياسياً ومعيشياً وقانونياً وحقوقياً وإدارياً وحولتها إلى حالة من الفوضى والانتقام.

جمعية الوفاق: البحرين تسقط جنسية 69 مواطنا لـ'تعاطفهم مع إيران'

متكي ردا على ممثل البحرين: أنتم شركاء في العدوان على بلادنا

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: بعض الأسلحة المستخدمة في العدوان ضد إيران كانت من ترسانات دول خليجية

إيران تطالب بتعويضات من خمس دول إقليمية لمشاركتها في الحرب المفروضة

إيران تحمل البحرين مسؤولية هجمات المعتدين وتطالب بتعويضات

