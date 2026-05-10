المقاومة تواصل استهداف تجمعات آليات وجنود العدو بالجنوب اللبناني المحتل

وجاء في تفاصيل هذه العمليات، أن المقاومة أكدت ان عملياتها تأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين، وضمن معركة "العصف المأكول".

وقالت في البيان رقم (18):‏" استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:00 السبت 09-05-2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة طيرحرفا بمحلّقة انقضاضيّة".

وأضافت في البيان رقم (19):‏" استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:10 السبت 09-05-2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة شمع بمحلّقة انقضاضيّة".

وتابعت في البيان رقم (20):‏" استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:15 السبت 09-05-2026 الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".

وذكرت المقاومة في البيان رقم (21) أن" مجاهديها استهدفوا عند السّاعة 20:20 السبت 09-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب المسبح في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة".

وأوضحت في البيان رقم (22):‏أن "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 20:50 السبت 09-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".

هذا، وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها العسكرية رداً على استمرار العدو الإسرائيلي في خرق التفاهمات والاعتداء على السيادة اللبنانية واستهداف المدنيين.