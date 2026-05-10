الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦
٠٧:١١ بتوقيت غرينتش
مسؤول أُممي: الكيان المحتل شرّد 40 ألف فلسطيني بالضفة الغربية
أفادت وكالة "نوفوستي"، أن مسؤولا أمميا انتقد الاعتداءات التي يشنها الكيان الصهيوني على الضفة الغربية، والتي أدت إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وأوضح المصدر، أن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أن سياسات الكيان الصهيوني تجاه الضفة الغربية تسببت في تهجير آلاف الفلسطينيين منذ بداية عام 2025.

وأضاف حق أن حوالي 40 ألف فلسطيني اضطروا لمغادرة منازلهم وأراضيهم بسبب تصاعد هجمات الكيان الصهيوني والضغوط الميدانية.

وأوضح المسؤول الأممي أنه خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، تم تهجير أكثر من 40 فلسطينياً بينهم 24 طفلاً، ما يدل على تصاعد الهجمات والضغوط ضد العائلات الفلسطينية.

وأشار حق إلى أن هجمات المستوطنين الصهاينة المسلحين تحولت إلى تهديد يومي للمدن والقرى في الضفة الغربية، بدعم من جيش الاحتلال الذي يهدم المنازل أثناء اقتحامها.

وأكد فرحان حق أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار سياسة تغيير التركيبة السكانية في فلسطين المحتلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

