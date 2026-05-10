عاجل:
طائرة إف-35 تابعة لسلاح الجو الأمريكي تطلق إشارة الطوارئ (7700) فوق مضيق هرمز
الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 7 دونمات من أراضي الفلسطينيين في حي الجابريات بمدينة جنين في الضفة الغربية
تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية
الخارجية القطرية: الاجتماع ناقش التطورات الإقليمية وجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى التهدئة
وزارة الخارجية القطرية: رئيس وزراء قطر يلتقي وزير الخارجية الأميركي والمبعوث الاميركي إلى الشرق الأوسط في مدينة ميامي
جريح إثر غارة إسرائيلية على شارع الإنجيلية في مدينة النبطية جنوبي لبنان
شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال لمركبة في حي الأمل بمدينة خانيونس
"نيويورك تايمز": تحاول باكستان المساعدة في إنهاء الحرب في إيران لكن هذا الجهد يخلق مشاكل مع الإمارات
بزشكيان: البلاد بحاجة إلى حركة شعبية شاملة من أجل إصلاح نمط الاستهلاك وتعزيز المشاركة الاجتماعية
شهداء وجرحى بقصف طيران الاحتلال لمركبة بحي الأمل في خانيونس جنوب قطاع غزة

سفارة ايران بأرمينيا لمتحدثة البيت الأبيض: تذكري الأمهات الثكلى في "ميناب"

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦
٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش
سفارة ايران بأرمينيا لمتحدثة البيت الأبيض: تذكري الأمهات الثكلى في
وجهت السفارة الإيرانية لدى أرمينيا، رسالة "ذكَّرَت فيها المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين ليفيت بالأمهات الثكلى لطلاب "ميناب" الشهداء"وذلك لمناسبة ولادة طفلها.

وجاء في رسالة السفارة الإيرانية لدى أرمينيا والتي نشرتها عبر منصة "إكس" بعد إعادتها نشر منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بمناسبة ولادة طفلها: "أحسنتِ صنعاً" لكن "عند تقبيلكِ طفلكِ الرضيع، فكري أيضاً بالأمهات الثكلى لطلاب "ميناب" الشهداء".

وأوضحت السفارة في رسالتها -مشددة على براءة الأطفال ومحبتهم- من أن الـ 168 طفلاً الذين استشهدوا في مدرسة "ميناب" (جنوبي ایران) على يد رئيسكم (دونالد ترامب) -والذين بررتم فعلته تلك- كانوا هم أيضاً أطفالاً.

واختتمت رسالتها بالقول : حين تحتضنين طفلك الرضيع، تذكري أمهات أولئك الأطفال.

يُذكر أنه في الوقت الذي كانت فيه طهران تخوض مفاوضات جادة مع واشنطن، أقدمت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني -كعادتهما وتجاهلاً للمفاوضات- على شن هجمات استهدفت عدة مواقع في مدن إيرانية صباح يوم 28 فبراير الماضي، وقد أسفر ذلك العدوان الوحشي عن استشهاد 168 شخصاً من الطلاب والكادر التعليمي في مدرسة "شجرة طيبة" بمدينة ميناب.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عضو في البرلمان الأوروبي: قصف مدرسة الاطفال في ميناب كان متعمداً وجريمة حرب

عضو في البرلمان الأوروبي: قصف مدرسة الاطفال في ميناب كان متعمداً وجريمة حرب

نائب رئيس البرلمان: حادثة مدرسة

نائب رئيس البرلمان: حادثة مدرسة "ميناب" عززت صمود الشعب الإيراني

إيران تبدأ الإجراءات القانونية لمتابعة مجزرة

إيران تبدأ الإجراءات القانونية لمتابعة مجزرة "مدرسة ميناب" قضائياً

إندونيسيا: مشاركة واسعة لمحبي الشعب الإيراني في يوم

إندونيسيا: مشاركة واسعة لمحبي الشعب الإيراني في يوم "بلا سيارات"

0% ...

آخرالاخبار

طائرة إف-35 تابعة لسلاح الجو الأمريكي تطلق إشارة الطوارئ (7700) فوق مضيق هرمز

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 7 دونمات من أراضي الفلسطينيين في حي الجابريات بمدينة جنين في الضفة الغربية

مسؤول أُممي: الكيان المحتل شرّد 40 ألف فلسطيني بالضفة الغربية

سفارة ايران بأرمينيا لمتحدثة البيت الأبيض: تذكري الأمهات الثكلى في "ميناب"

تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية

الخارجية القطرية: الاجتماع ناقش التطورات الإقليمية وجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى التهدئة

وزارة الخارجية القطرية: رئيس وزراء قطر يلتقي وزير الخارجية الأميركي والمبعوث الاميركي إلى الشرق الأوسط في مدينة ميامي

جريح إثر غارة إسرائيلية على شارع الإنجيلية في مدينة النبطية جنوبي لبنان

شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال لمركبة في حي الأمل بمدينة خانيونس

"نيويورك تايمز": تحاول باكستان المساعدة في إنهاء الحرب في إيران لكن هذا الجهد يخلق مشاكل مع الإمارات