سفارة ايران بأرمينيا لمتحدثة البيت الأبيض: تذكري الأمهات الثكلى في "ميناب"

وجاء في رسالة السفارة الإيرانية لدى أرمينيا والتي نشرتها عبر منصة "إكس" بعد إعادتها نشر منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بمناسبة ولادة طفلها: "أحسنتِ صنعاً" لكن "عند تقبيلكِ طفلكِ الرضيع، فكري أيضاً بالأمهات الثكلى لطلاب "ميناب" الشهداء".

وأوضحت السفارة في رسالتها -مشددة على براءة الأطفال ومحبتهم- من أن الـ 168 طفلاً الذين استشهدوا في مدرسة "ميناب" (جنوبي ایران) على يد رئيسكم (دونالد ترامب) -والذين بررتم فعلته تلك- كانوا هم أيضاً أطفالاً.

واختتمت رسالتها بالقول : حين تحتضنين طفلك الرضيع، تذكري أمهات أولئك الأطفال.

يُذكر أنه في الوقت الذي كانت فيه طهران تخوض مفاوضات جادة مع واشنطن، أقدمت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني -كعادتهما وتجاهلاً للمفاوضات- على شن هجمات استهدفت عدة مواقع في مدن إيرانية صباح يوم 28 فبراير الماضي، وقد أسفر ذلك العدوان الوحشي عن استشهاد 168 شخصاً من الطلاب والكادر التعليمي في مدرسة "شجرة طيبة" بمدينة ميناب.