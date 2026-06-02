عراقجي: مشاوراتنا مع مصر مهمة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي

وخلال اللقاء، قدم "فردوسي‌بور" تقريراً حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة، ومسار التفاعلات السياسية، والتعاون المتنامي بين البلدين، فيما قال وزير الخارجية، إن المشاورات الثنائية تعد أمراً مهماً لتطوير العلاقات وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، وشدد على مكانة البلدين في العالم الإسلامي، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

من جهة اخرى، أکد وزیر الخارجیة، خلال لقائه مع السفیر الجدید للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لدى رومانیا " محسن عمادي"، على ضرورة تعزیز العلاقات الثنائیة بین إیران ورومانیا، لا سیما في المجالات الاقتصادیة والثقافیة.

کما التقى السفير الإيراني الجديد لدى الجزائر "ناصر كنعاني"، وزير الخارجية قبل مغادرته إلى مقر عمله. وقدم خلال اللقاء خططه وبرامجه للقيام بالمهام الموكلة إليه.

من جانبه تمنى عراقجي التوفيق للسفير الجديد، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى ایران والجزائر لتوسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.