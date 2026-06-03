مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيريه المصري والسعودي

وافادت وزارة الخارجية الايرانية، ان عراقجي وعبد العاطي ناقشا خلال هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات الإقليمية والقضايا المتعلقة بالعمليات الدبلوماسية الجارية الرامية إلى خفض التوترات والحفاظ على الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

كما افادت الوزارة ان عراقجي وبن فرحان، ناقشا خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بعد ظهر الثلاثاء، آخر المستجدات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات في منطقة غرب آسيا.

في السياق، اعلنت الخارجية المصرية فی بیان لها ان عبد العاطي يناقش مع عراقجي وويتكوف خلال اتصالين منفصلين مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية.

جاء في البيان ان عبد العاطي اكد لعراقجي وويتكوف خلال اتصالين منفصلين أهمية الدفع نحو التوصل لحل توافقي للأزمة الحالية.