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مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني: لاصحة لمزاعم 'العربية' حول نقل اليورانيوم لبلد ثالث

الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٦
٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش
مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني: لاصحة لمزاعم 'العربية' حول نقل اليورانيوم لبلد ثالث
نفى مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني اليوم الجمعة، ادعاء قناة العربية السعودية بأن طهران وافقت على نقل جزء من احتياطياتها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، واصفاً إياه بانه لا صحة له بتاتا، وأكد أن القضايا المتعلقة بالملف النووي ليست مدرجة على جدول أعمال المفاوضات في هذه المرحلة.

ونفى المصدر المطلع المقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة أنباء "فارس"، اليوم الجمعة، تقريراً لقناة سعودية زعمت أن طهران وافقت على نقل جزء من احتياطياتها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، واصفاً إياه بانه لا صحة له بتاتا.

وكانت قناة العربية قد أفادت في وقت سابق بأن إيران وافقت رسمياً على نقل جزء من احتياطياتها من اليورانيوم إلى دولة ثالثة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وأوضح المصدر لمراسل وكالة أنباء فارس، أن القضايا المتعلقة بالملف النووي ليست مدرجة على جدول أعمال المرحلة الحالية من المفاوضات، وأن مناقشتها قد أُجلت إلى المراحل اللاحقة من المحادثات.

وأضاف: "إن مسألة نقل احتياطيات اليورانيوم ليست على جدول أعمال المفاوضات الحالي، ويتعين على الجانب الأمريكي أولاً اتخاذ خطوات ملموسة وحاسمة والتوصل إلى اتفاقيات واضحة ونهائية بشأن بعض القضايا الجوهرية".

وشدد المصدر المطلع على أن التقرير المنشور حول موافقة إيران على نقل جزء من احتياطياتها من اليورانيوم إلى دولة ثالثة "عارٍ عن الصحة".

يذكر ان المفاوضات بين إيران وامريكا التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات لمدة 60 يوماً، توقفت بعد الهجمات الأمريكية على العديد من السفن التجارية في جنوب إيران والعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

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