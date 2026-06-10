عراقجي: إيران تحتفظ بحقها المشروع في الرد على الاعتداءات الأمريكية

وجاءت تصريحات عراقجي خلال اتصالين هاتفيين أجراهما، فجر اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" ونظيره السعودي "فيصل بن فرحان"، حيث جرى بحث آخر التطورات الإقليمية في أعقاب الاعتداءات الأمريكية الأخيرة.

وأدان وزير الخارجية الإيراني بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية، معتبرا أنها تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها.

وأكد عراقجي خلال المحادثات أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك الحق المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن البلاد والرد على أي اعتداء يستهدف أمنها وسيادتها، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.