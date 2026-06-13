إعلام العدو: ترامب أبلغ نتنياهو أنه حان وقت إنهاء الحرب

نقل مراسل القناة "12" الإسرائيلية باراك رافيد عن مسؤول أميركي قوله إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنّ الاتفاق المرتقب مع إيران "صفقة ممتازة"، وأنّ الوقت قد حان لإنهاء الحرب.

وأضاف أنّ ترامب أكد، أنّه ما زال يعتقد بإمكانية توقيع الاتفاق بحلول نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين.

"نتنياهو لم يكن على علم مسبق بإعلان ترامب بشأن الاتفاق"

وكشف رافيد أنّ نتنياهو لم يكن على علم مسبق بإعلان ترامب بشأن الاتفاق مع إيران، وأنّه فوجئ به، ووجد نفسه في موقف محرج، فيما نقل مسؤول أميركي عن ترامب قوله خلال الاتصال الهاتفي مع نتنياهو: "هذه هي الصفقة، إنها صفقة ممتازة، وقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

وأضاف المسؤول أنّ نتنياهو لم يُبدِ الكثير من المواقف خلال الاتصال، وبدا مدركاً أنّ الاتفاق بات وشيكاً وأنّه لا يملك القدرة على منعه.

إعلام إسرائيلي: أهداف الحرب لم تتحقق

وفي السياق، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأنّ أوامر صدرت إلى "الجيش" الإسرائيلي بتقليص "العمليات" التي قد تؤثر في الاتفاق المرتقب.

من جهتها، قالت القناة "13" الإسرائيلية إنّ نتائج الحرب مع إيران تتناقض مع مفهوم "النصر المطلق"، معتبرةً أنّ إيران خرجت أقوى من الحرب، وأنّ هدفي إسقاط النظام وتدمير القدرات النووية الإيرانية لم يتحققا.