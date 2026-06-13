عاجل:
بقائي: موقف العراق خلال الحرب كان موقفاً مسؤولاً ومتضامناً مع إخوانهم في الجمهورية الإسلامية ونحن نقدر هذا الموقف
بقائي: العلاقة مع العراق قوية ومتينة وأحد أهداف زيارة الوزير عراقجي إلى بغداد كانت ترتيبات التشييع
حماس: الوفد المفاوض برئاسة زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية يصل إلى القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار
مكتب إعلام الأسرى: إدارة سجن النقب تواصل تقليص كميات الطعام وتقديم وجبات فاسدة للأسرى
المتحدث باسم الخارجية القطرية: التركيز الآن هو على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما كانا عليه قبل الحرب
المتحدث باسم الخارجية القطرية: تحويل الأموال الإيرانية المجمدة سيتم التوافق عليه بين الطرفين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة ولن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين
المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر سيكونان في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات

إعلام العدو: ترامب أبلغ نتنياهو أنه حان وقت إنهاء الحرب

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦
٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش
إعلام العدو: ترامب أبلغ نتنياهو أنه حان وقت إنهاء الحرب
كشف إعلام إسرائيلي أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو بقرب الاتفاق مع إيران وضرورة إنهاء الحرب.

نقل مراسل القناة "12" الإسرائيلية باراك رافيد عن مسؤول أميركي قوله إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنّ الاتفاق المرتقب مع إيران "صفقة ممتازة"، وأنّ الوقت قد حان لإنهاء الحرب.

وأضاف أنّ ترامب أكد، أنّه ما زال يعتقد بإمكانية توقيع الاتفاق بحلول نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين.

"نتنياهو لم يكن على علم مسبق بإعلان ترامب بشأن الاتفاق"

وكشف رافيد أنّ نتنياهو لم يكن على علم مسبق بإعلان ترامب بشأن الاتفاق مع إيران، وأنّه فوجئ به، ووجد نفسه في موقف محرج، فيما نقل مسؤول أميركي عن ترامب قوله خلال الاتصال الهاتفي مع نتنياهو: "هذه هي الصفقة، إنها صفقة ممتازة، وقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

وأضاف المسؤول أنّ نتنياهو لم يُبدِ الكثير من المواقف خلال الاتصال، وبدا مدركاً أنّ الاتفاق بات وشيكاً وأنّه لا يملك القدرة على منعه.

إعلام إسرائيلي: أهداف الحرب لم تتحقق

وفي السياق، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأنّ أوامر صدرت إلى "الجيش" الإسرائيلي بتقليص "العمليات" التي قد تؤثر في الاتفاق المرتقب.

من جهتها، قالت القناة "13" الإسرائيلية إنّ نتائج الحرب مع إيران تتناقض مع مفهوم "النصر المطلق"، معتبرةً أنّ إيران خرجت أقوى من الحرب، وأنّ هدفي إسقاط النظام وتدمير القدرات النووية الإيرانية لم يتحققا.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

قاليباف يرد على ترامب: يجب الوفاء بالالتزامات دون أي ذرائع

قاليباف يرد على ترامب: يجب الوفاء بالالتزامات دون أي ذرائع

وزير إسرائيلي سابق: الكيان لم ينتصر في لبنان ولا في إيران ولا على حماس

وزير إسرائيلي سابق: الكيان لم ينتصر في لبنان ولا في إيران ولا على حماس

صفقة ترامب مع إيران تُفاجئ نتنياهو وتُحبط أوهام الإحتلال

صفقة ترامب مع إيران تُفاجئ نتنياهو وتُحبط أوهام الإحتلال

ترامب يتحدث عن مناقشاته مع قادة عدة دول عن اتفاق وقف العدوان ضد إيران

ترامب يتحدث عن مناقشاته مع قادة عدة دول عن اتفاق وقف العدوان ضد إيران

0% ...

آخرالاخبار

بقائي: موقف العراق خلال الحرب كان موقفاً مسؤولاً ومتضامناً مع إخوانهم في الجمهورية الإسلامية ونحن نقدر هذا الموقف

بقائي: العلاقة مع العراق قوية ومتينة وأحد أهداف زيارة الوزير عراقجي إلى بغداد كانت ترتيبات التشييع

المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: تشييع الشهيد القائد خامنئي هو حدث مهم بالنسبة لإيران ولأحرار العالم

في إيران الجدارياتُ تصنع صورةً نورانيةً للشهيد، من الحسين (ع) إلى الشهداء المعاصرين، من الفناء الجسدي إلى بقاء المعنى ، من الفرد إلى الأمة

المرشح العمالي لرئاسة الحكومة البريطانية يتعهد بتغيير جذري في صلاحياتها

محافظ طهران ورئيس اللجنة المنظمة لمراسم وداع وتشييع القائد الشهيد: أن السياسة الأساسية للجنة ترتكز على الاستفادة القصوى من الطاقات الشعبية

عراقجی یعرب عن شكره للحكومة العراقية على اهتمامها بإقامة مراسم تشييع الجثمان الطاهر قائد الثورة الشهيد في العتبات المقدسة

الإطار التنسيقي يدعو للمشاركة بتشييع القائد الشهيد

الرئيس الايراني: لن نتراجع عن حقوق الشعب ومصالحنا الوطنية

حماس: الوفد المفاوض برئاسة زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية يصل إلى القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

الأكثر مشاهدة

تصعيد إسرائيلي في الجنوب السوري.. قصف مدفعي على محيط قرية عابدين

ابتداء من يوم الجمعة.. وصول الضيوف الأجانب لحضور مراسم تشييع الامام الشهيد (رض)

سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتدعو الأمم المتحدة لوقف خروق اتفاق "فض الاشتباك"

عراقجي من بغداد: نقض أميركا والكيان الصهيوني لتفاهم إسلام آباد عائق أمام الاستقرار

"هند رجب" تطالب باعتقال بن غفير فور وصوله إلى نيويورك

النائبة الأميركية ديليا راميريز: فشل مجلس الشيوخ في تمرير قرار صلاحيات الحرب مع إيران لأن الجمهوريين وثقوا في دعاة الحرب الذين يسعون إلى السلام

راميريز: لا يمكن الوثوق بترامب، وهيغسيت، وروبيو، ونتنياهو. يجب محاسبتهم على مساعيهم لجرّ الأمريكيين إلى حرب أخرى لا نهاية لها

راميريز: يجب على الكونغرس استعادة سلطته وإنهاء هذه الحرب

هيئة البث الاسرائيلية: مقترح أميركي لتدريب قوات لبنانية للانتشار في المناطق "المنزوعة السلاح" بدلاً من "الجيش الإسرائيلي"

زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب غربي الصين، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي "حكيم جيفريز": الحرب ضد إيران كانت كارثة على الأميركيين