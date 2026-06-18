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بالفيديو..

"تقارب كبير".. حماس: توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ إتفاق غزة

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦
٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش
غزة ما بين الميدان الذي يخضع لوقف اطلاق نار هش والجهد الدبلوماسي بين الجانب الفلسطيني وممثلي الدول الوسيطة (مصر، وقطر، وتركيا) وما يسمى مجلس السلام الدولي الذي يقوده نيكولاي ملادينوف. حيث تظهر مؤشرات ايجابية من الطرفين للمضي في استكمال تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة حسب مصدر من فريق ملادينوف. 

ويقول المصدر ان الاجتماع مع حماس تضمن أمورا إيجابية جدا، وتم جسر بعض الفجوات وأن الحركة سترد على ما طرح عليها الاسبوع المقبل مع تاكيدها على تحقيق تقارب كبير مع ما يسمى مجلس السلام حول تنفيذ الاتفاق موضحة انها ناقشت الاتفاق ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة لدى جميع الأطراف

مصادر من الفصائل الفلسطينية قالت ان ملادينوف اجرى تعديلات جديدة على رد (حماس) والفصائل الفلسطينية الأخير بالتنسيق مع الجانب الامريكي والذي تسلمه الوسطاء منذ أيام قبل اجتماعات القاهرة سعيا للانتقال إلى مراحل جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تخترقه إسرائيل باستمرار إذ قتلت منذ ذلك الوقت قرابة ألف فلسطيني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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