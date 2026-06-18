"تقارب كبير".. حماس: توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ إتفاق غزة

ويقول المصدر ان الاجتماع مع حماس تضمن أمورا إيجابية جدا، وتم جسر بعض الفجوات وأن الحركة سترد على ما طرح عليها الاسبوع المقبل مع تاكيدها على تحقيق تقارب كبير مع ما يسمى مجلس السلام حول تنفيذ الاتفاق موضحة انها ناقشت الاتفاق ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة لدى جميع الأطراف

مصادر من الفصائل الفلسطينية قالت ان ملادينوف اجرى تعديلات جديدة على رد (حماس) والفصائل الفلسطينية الأخير بالتنسيق مع الجانب الامريكي والذي تسلمه الوسطاء منذ أيام قبل اجتماعات القاهرة سعيا للانتقال إلى مراحل جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تخترقه إسرائيل باستمرار إذ قتلت منذ ذلك الوقت قرابة ألف فلسطيني.

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