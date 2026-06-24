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بالفيديو..

إيران تدعو لشراكة إقليمية تعزز الإستقرار والتنمية المشتركة.. إليكم التفاصيل

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦
٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش
منظومة الأمن الإقليمي في غرب آسيا تشهد تحوّلاً متسارعاً نحو مقاربات جديدة تقوم على الشراكة والتعاون بدلاً من الاستقطاب والصراع. 

وفي خضم التحديات الأمنية المتراكمة، تتصاعد الدعوات إلى بناء نظام أمني ينبع من إرادة دول المنطقة وشعوبها، بعيداً عن التدخلات الخارجية، وفي هذا السياق، تؤكد إيران أن رؤيتها ترتكز على ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي عبر الحوار واحترام السيادة وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، باعتبار أن أمن المنطقة مسؤولية مشتركة لا يمكن تحقيقها إلا بجهود أبنائها.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على أن أمن منطقة غرب آسيا يجب أن يتحقق من خلال دول المنطقة نفسها، مؤكداً أن أي دولة لا يمكن أن تحقق أمنها على حساب انعدام أمن جيرانها. داعيا إلى بناء منظومة أمنية مشتركة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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