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وزيرا خارجية إيران والسعودية يناقشان مستجدات المفاوضات

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦
٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش
وزيرا خارجية إيران والسعودية يناقشان مستجدات المفاوضات
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بحثا خلاله آخر تطورات المفاوضات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاتصال، أطلع عراقجي نظيره السعودي على آخر مسار المفاوضات والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، إضافة إلى المشاورات التي جرت في هذا الإطار.

كما استعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، والحفاظ على قنوات التواصل الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وشدد الوزيران على ضرورة تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الرامية إلى إنجاح مسار المفاوضات وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتفاهم بين دول المنطقة لمعالجة القضايا المشتركة وتعزيز فرص السلام والتعاون الإقليمي.

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