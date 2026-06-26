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بالفيديو..

طهران تجمع بين الردع والدبلوماسية لحماية أمنها القومي

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦
٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش
تحذيرات متصاعدة وسياسة ثابتة لحماية السيادة والمصالح الوطنية، عنوان يطغى على موقف طهران القائم على الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحقوق الشعب الإيراني في مواجهة التهديدات.

وفي هذا السياق، حذّر مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي من أن تحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران تمثل تهديدا مباشرا، مؤكدا أن استمرارها قد يقود إلى تصعيد، وأن طهران لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها، خاصة إذا عجزت الولايات المتحدة عن كبح تحركات الكيان الإسرائيلي.

وفي موازاة ذلك، نقلت قناة 'برس تي في' عن مصدر أنه تم إنشاء خط اتصال مباشر بين طهران وواشنطن في مضيق هرمز، استنادا إلى البيان الختامي لمفاوضات زيورخ الصادر عن الوسيطين الباكستاني والقطري، بهدف منع وقوع حوادث قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية، وتنفيذ أحكام البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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