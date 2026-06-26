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عالمكم..

عاشوراء تجمع ملايين المسلمين حول العالم إحياءً لنهج الإمام الحسين(ع)

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦
٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش
في حلقة اليوم من برنامج "عالمكم"، نسلط الضوء على إحياء ملايين المسلمين لذكرى عاشوراء، ورايات عاشوراء في إسطنبول، ورسالتها الإنسانية في كندا، وحضور كربلاء في قلب الولايات المتحدة.

أحيا ملايين المسلمين حول العالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وأهل بيته الكرام وأصحابه الأوفياء، في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام. وشهدت العواصم والمدن في مختلف الدول مسيرات عزاء حاشدة وفعاليات دينية واسعة، جسّدت قيم التضحية والوفاء التي تجسدها هذه المناسبة الخالدة.

وفي العراق، توافد ملايين الزائرين من داخل البلاد وخارجها إلى كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، حيث احتشد المعزّون عند المرقدين الشريفين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، لإحياء مراسم العزاء واستذكار هذه الذكرى الخالدة

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